Tendencias de los mercados financieros

En un contexto de incertidumbre sobre la posibilidad de que el Banco Central pueda cumplir la meta de inflación del 17% propuesta para este año, desde la entidad dejaron en claro que continuarán en su línea política de garantizar ese porcentaje y de no modificar las proyecciones previstas para este año.

En la continuidad de su recorrido por Asia, el presidente, Mauricio Macri, sostuvo que uno de los propósitos de su visita a Asia es “equilibrar la balanza” comercial que actualmente es “demasiado favorable para China” e “invertir recíprocamente para los dos lados”.

A su vez, el mandatario resaltó la importancia de la Argentina como vendedor de alimentos y prometió “duplicar” la producción en los próximos años, al tiempo que firmó una serie de acuerdos comerciales y de entendimiento con su par chino, Xi Jinping, por u$s 15.000 millones.

Por otro lado, Macri se reunió con el primer ministro japonés, Shinzo Abe en Tokio, y antes con los presidentes y CEOs de distintas compañías japonesas como parte de su agenda con empresarios del país asiático con el objetivo de atraer inversiones al país.

NUEVA DEUDA

El gobierno nacional autorizó a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta u$s 20.000 millones y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres, renunciando a “oponer la defensa de inmunidad soberana”. Según los argumentos, la decisión responde a “una estrategia financiera integral y del programa financiero para el Ejercicio 2017”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que la inflación “será menor de 20%” a pesar del sorpresivo 2,6% registrado en abril y apreció la política del Banco Central que preside Federico Sturzenegger.

“Es un impuesto para los más pobres y el Gobierno la reconoce. La de abril fue de 2,6%, más que lo que daban las privadas, y no la escondemos bajo la alfombra”, comentó.

Según las mediciones de alta frecuencia que realizan las consultoras privadas, no hubo indicios de que la inflación se haya empezado a desacelerar en la primera quincena de mayo, y las proyecciones para el quinto mes del año rondan el 2%. La principal preocupación es que suba de precios se afianza en bienes y servicios que no tienen que ver necesariamente con los ajustes tarifarios como, por ejemplo, los alimentos.

El US Citrus Science Council (Uscsc), un grupo que nuclea a productores de cítricos en EE UU presentó ante la Justicia de ese país un pedido para que bloquee la autorización a la entrada de limones argentinos al mercado norteamericano, justificando que los mismos vienen “de áreas donde se han encontrado numerosas pestes y enfermedades”.

En un estudio, el banco BBVA estimó que la economía argentina se expandió un 0,6% durante el primer trimestre de 2017 y que continuará creciendo a un ritmo promedio superior al 1% en los demás trimestres, para acabar el año con un aumento del 2,8%.

“El país se mantendrá atractivo para el ingreso de capitales en tanto la actividad económica se siga recuperando y el Gobierno mantenga su objetivo de reducción del déficit fiscal”, señaló el estudio.

Según mediciones del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el Indice de Costo de la Construcción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrojó al 15 de abril una desaceleración a 0,4%.

El indicador no incluyó el ajuste salarial del 11% que se acordó en el sector en la última semana de abril, sobre una base del 22% a un año con una cláusula gatillo.

La liquidación de divisas por parte del sector agroalimentario exportador totalizó u$s 536,3 millones (con una baja de 20% interanual y de 2,9% semanal) durante la semana pasada, mientras que en el promedio diario hubo un retroceso del 22% hasta los u$s 107,3 millones por día, informaron la CIARA y el CEC. De esta manera, el acumulado anual llega a los u$s 7.733 millones.

Según datos del INDEC, los precios mayoristas en abril registraron una suba de 0,5% mensual como consecuencia de la suba de 0,6% mensual en los productos nacionales y de la caída de 0,9% mensual en los productos importados. Por otro lado, el Indice del Costo de la Construcción registró una suba de 4,4% mensual, por encima del 2,6% de inflación en abril.

En la licitación mensual de Lebacs, el Banco Central expandió la base monetaria a pesar de haber subido a 25,50% la tasa de la letra a 35 días. La entidad que conduce Federico Sturzenegger enfrentó un vencimiento que ascendía a un total de $ 476.181 millones, recibió propuestas por $ 459.486 millones y adjudicó $ 448.011 millones, lo que representó una renovación parcial del vencimiento y una baja en el stock de letras en circulación por $ 28.170 millones.

Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña, en abril la CBT, que mide la línea de pobreza, se ubicó en $14.949,31 (sube 2,25% mensual y 26,20% interanual) para una familia tipo porteña, mientras que la CBA, que mide la línea de indigencia, se ubicó en $ 7.356,75 (con un incremento de 1,33 mensual y 24,29% interanual).