Ciencias economicas

INFORMACIÓN TECNICA

Se comunica a los profesionales matriculados, que por medio de la Resolución de Mesa Directiva N° 2557 se han aprobado el texto de la Norma de Aplicación N° 102 -Entes que no encuadran como Entes Pequeños o Entes Medianos. Aplicación de la RT N° 17. Información complementaria- y modificaciones al texto de la Norma de Aplicación N° 93 -Modelo de Nota sobre “Preparación y presentación de Estados Contables”-La Norma de Aplicación N° 92 establece, por los motivos indicados en la misma, la obligatoriedad de que los entes que califiquen como Entes Pequeños o Entes Medianos expliciten en nota a los estados contables tal condición y si para la preparación de los estados contables han aplicado: a) en el caso de los Entes Pequeños, la RT N° 41, segunda o eventualmente tercera parte, o la RT N° 17 y b) en el caso de los Entes Medianos, la RT N° 41, Tercera Parte, o la RT N° 17. Cuando un ente por sus características o por su nivel de ingresos no encuadra en la categoría de Ente Pequeño ni en la de Ente Mediano las opciones de normas contables generales de reconocimiento y medición aprobadas en jurisdicción de este Consejo Profesional se reducen a dos posibilidades, aplicar la RT N° 17 o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en su versión “Completa” o “Full”. Cuando para la preparación de los estados financieros se utilizan las NIIF “Completas” el ente emisor de dichos estados deberá obligatoriamente indicar esa situación en los estados contables, pues la NIC 1 -Presentación de Estados Financieros-, que integra las NIIF, establece en su párrafo 16 que “Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas”.

CAPACITACION

La Delegación La Plata, informa a sus matriculados, que se encuentra abierta la inscripción para el curso sobre Ganancias personas físicas postblanqueo a cargo del Dr. Oscar Fernández que tendrá lugar el lunes 22 de mayo en el horario de 18:00 a 21:00. Para informes e Inscripción: Delegación La Plata, Diag. 77 n° 428 entre 5 y 6. Teléfonos: 221 4219740 y 4219860. Mail: dlglaplata@cpba.com.ar