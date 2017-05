Los niños necesitan estar en mayor contacto con la tierra y el aire libre

| Publicado en Edición Impresa

Especial para EL DIA de National Geographic

Se calcula que en la actualidad los niños pasan menos tiempo al aire libre que el promedio de los prisioneros.

Y esto podría tener efectos devastadores: los chicos necesitan quedar expuestos a los microbios de la tierra para desarrollar defensas contra enfermedades que más adelante podrían atacarlos.

Pero no sólo los niños, explica Paul Bogard en su nuevo libro, The Ground Beneath Us (la tierra debajo de nosotros).

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos calculó que los adultos estadounidenses, en promedio, hoy pasan el 93 por ciento de su vida en ambientes cerrados.

Al recluirnos, la tierra desaparece, y se calcula que cada año en Estados Unidos. se pavimentan o repavimentan alrededor de 100.000 hectáreas.

matar la tierra

Bogard explicó por qué Iowa es el estado más transformado de su país, cómo es que la tierra está viva pero la estamos matando, y cómo algunos lugares donde han sucedido cosas terribles pueden convertirse en tierra sagrada.

- Cuéntenos cómo se apasionó tanto con la tierra.

- Todo comenzó con esta estadística: los occidentales hoy pasamos del 90 al 95 por ciento de nuestra vida en ambientes cerrados, en casa, en el trabajo, en el auto.

Vivimos separados del mundo natural. Cuando caminamos al aire libre, muchos lo hacemos por la vereda o pisos pavimentados.

Hay una separación literal del suelo natural, de la tierra, del polvo.

Eso me hizo pensar en los costos de esta separación. Y me pareció un símbolo de nuestra separación de los diferentes tipos de suelos que nos sustentan.

Nuestros alimentos, el agua, la energía, incluso nuestro espíritu vienen de estos suelos.

Uno de los primeros descubrimientos científicos que encontré fue la hipótesis de que el ser humano necesita ser expuesto a la biota de la tierra, en el suelo, especialmente en la niñez, como forma de inocularse contra enfermedades que aparecen más adelante.

Los chicos de hoy no están expuestos a la tierra porque no se les permite jugar al aire libre.

Los padres piensan que la tierra es sucia. Pero tanto la ciencia más moderna como las tradiciones más antiguas coinciden en que la tierra está viva. La tierra nos da la vida. Y en el libro intenté tratar esos temas.

- Un experto al que usted cita dice: “El asfalto es la última cosecha de la tierra”. Háblenos de la forma en que los caminos y los suburbios están comiéndose, literalmente, la tierra que pisamos.

- Cuando pavimentamos nuestro suelo natural, lo separamos del aire y el agua que la vida en la tierra necesita para sobrevivir. Matamos esa tierra. Estamos pavimentando parte de nuestras tierras más fértiles, suelos que necesitaremos para alimentar una población que crece.

parques

- Los estadounidenses aman sus parques y gastan miles de millones de dólares desmalezándolos. Pero también pagamos un precio alto por el césped ¿no?

- Desde el punto de vista ecológico es un alto precio. El mayor cultivo de EE.UU. es el césped. Y la cantidad de pesticidas y fertilizantes químicos que echamos en esas áreas de césped, y la cantidad de agua que usamos para regarlas es enorme.

Entonces tenemos problemas por las sustancias que escurren a los ríos y esas áreas se convierten en monocultivos donde no crece nada más. Hay pruebas de que una cantidad de enfermedades están asociadas al contacto con estos fertilizantes químicos y pesticidas. Las canchas de golf son lo peor en cuanto al exceso de aplicación de pesticidas químicos y riego. Aunque muchos clubes también se esfuerzan por convertir sus canchas en hábitats de especies silvestres y modelos en el uso de agua y fertilizantes.

- Un campo de exterminio nazi no parece, a simple vista, “suelo sagrado”. Cuéntenos su viaje a Treblinka, un campo de exterminio de Polonia.

- Mi motivación para ir fue tener una experiencia de primera mano de lo que se sentía al estar en un suelo donde se había asesinado a 900.000 personas. Lo remarcable de Treblinka es que aún hoy no hay mucho a manera de memorial o instrucciones sobre qué pensar o sentir. Uno llega a este claro en el bosque y apela a la imaginación para sentir lo que uno sabe que sucedió allí. Y es toda una experiencia.

suelo sagrado

Mi idea de suelo sagrado surgió luego de esta experiencia poderosa. También en ese viaje fui a lugares ya designados como agrados, como catedrales. Pero el sitio más sagrado para mí fue Treblinka. Fue la idea de que un suelo sagrado es un suelo que nos da la oportunidad de comprender la verdad y el poder de lo que nos sustenta.

En este caso, fueron las conexiones entre los seres humanos. Más tarde, cuando fui a Alaska, fue la verdad de nuestra conexión con los animales y la naturaleza. Para mí, un suelo sagrado es un lugar que nos enseña acerca de estas conexiones que nos sustentan.

- Su viaje termina de vuelta en Minnesota. ¿Por qué es tan especial para usted? ¿Qué puede hacer el lector para descubrir un “suelo sagrado” en su propia vida?

- Es especial porque es donde enterré a mi amiga, mi perra, que estuvo conmigo durante 15 años. Mi familia también tiene una casita en un lago a la que fui toda mi vida. Para mí, es el lugar más importante del mundo.

Cuando enterré a mi amiga ahí, me di cuenta que este es mi suelo sagrado y que quería que ella estuviera allí para siempre. Es el lugar que más me sostiene, espiritualmente. En muchos lugares tenemos suelo sagrado. Diría en todas partes. Depende de la persona. Puede ser en nuestro patio, en la naturaleza, en un parque cerca de casa. Se trata de comprender de qué manera el suelo que pisamos nos sustenta y nos ayuda a comprender las conexiones que nos mantienen vivos. Ahora que pasamos del 90 al 95 por ciento de nuestro tiempo encerrados, el primer paso es pisar suelo natural, y partir de ahí.