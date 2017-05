Cruces en el kirchnerismo por la candidatura de Cristina

| Publicado en Edición Impresa

El rol que la ex presidenta Cristina Kirchner debería asumir de cara a las legislativas de octubre fue motivo de duros cruces entre distintos referentes del PJ, y la grieta que a diario se expone a través de las redes sociales esta vez tuvo al senador nacional Juan Manuel Abal Medina y al diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque como protagonistas.

“Una candidatura de Cristina sería hacerle el juego al Gobierno”, dijo Abal Medina, ex jefe de Gabinete de la ex presidenta y hombre cercano a los dirigentes camporistas, pero que ahora se alejó del espacio e impulsa la candidatura del ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo junto al Movimiento Evita que lidera Fernando “El Chino” Navarro.

“En la actual situación, una candidatura como la de Cristina sería demasiado fácil para el juego del Gobierno. Es muy arriesgado por lo que significa Cristina para nuestro espacio. Y más tratándose de una elección legislativa, con la cual después de eso uno llega a una situación que puede cambiar la realidad. Es muy arriesgado por una posibilidad tan menor”, dijo el senador en declaraciones a radio Cooperativa. Por Twitter, el diputado y secretario general de La Cámpora reprochó: “Tu comportamiento en el Senado es hacerle el juego al Gobierno”.

Rápido, Abal Medina retrucó: “¿Lo conoces? exhibiendo una foto de Axel Kicillof, dijo lo mismo ¿Está mal? Tenemos diferentes visiones. No discutamos así entre nosotros, no sirve”.

El senador, además, adjuntó una nota en la que el ex ministro de Economía Axel Kicillof, uno de los “niños mimados” de la ex presidenta, argumentó que la ex mandataria no debería presentarse en los próximas elecciones para así “preservarse para 2019”.

También el núcleo duro del kirchnerismo consideró que “no sería lo mismo” para el futuro político del peronismo si Cristina se excluye de las elecciones legislativas de octubre.

El jefe del bloque de diputados por el Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, remarcó que “salvo (Florencio) Randazzo y los intendentes de San Martín (Gabriel Katopodis) y de Hurlingham (Juan Zabaleta) que lo acompañan, el resto de los intendentes ven a Cristina como la conducción del peronismo”.

A su vez, desde el macrismo, el diputado nacional Alvaro González sostuvo que “la sociedad argentina terminó siendo binaria y en está grieta debe decidir si vuelve al pasado o si da un voto de confianza al futuro”.