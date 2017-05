Ordenan excarcelar al esposo de una cantante acusado de estafa

| Publicado en Edición Impresa

El marido de Laura Miller, Nicolás Traut, fue beneficiado con la excarcelación en la causa por la que se encuentra detenido, acusado de liderar una banda que realizaba estafas a través de hackeos a cuentas bancarias y que robó 3,6 millones de pesos de las arcas del municipio bonaerense de 25 de Mayo.

Según fuentes vinculadas al caso, el piloto podría ser liberado esta semana.

La noticia se conoció por Twitter y fue confirmada por su abogado Gustavo Francone.

“La libertad se la dan porque es lo correcto, de ahora en adelante comienza la etapa probatoria y el juicio oral. Nunca debió ocurrir su detención”, señaló el letrado.

Traut había sido detenido el 18 de abril en el departamento que compartía con la cantante en una de las Torres Le Parc de Puerto Madero, lo acusan del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”.

Tras su arresto, Miller confesó: “Estoy medicada las 24 horas. Cuando al otro día de la detención de él salí a buscar comida para el perro, una mujer me dijo ‘chorra’, otra me grito ‘ladrona’ y hasta un tipo me escupió”.

Luego, la cantante se encerró en su casa, sufrió ataques de pánico y hasta estuvo internada unos días. Lo último que se supo de ella fue la publicación de una carta en su cuenta de Facebook en la que cuenta su sufrimiento y se desvincula de la causa en la que se investiga por estafas a su marido.

A Traut se lo acusa de ser el jefe de una banda que hackeó las cuentas de 25 de Mayo radicadas en el Banco Provincia entre el 20 y el 21 de noviembre de 2016.