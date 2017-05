Docentes bonaerenses no descartan nuevas medidas de fuerza

El frente que agrupa a los maestros se reune entre hoy y mañana para definir los pasos a seguir

Ya pasaron 20 días del último encuentro paritario entre el Gobierno provincial y los gremios docentes y desde entonces no se avanzó un solo casillero para la búsqueda de un acuerdo. A pesar de esa sangría no hubo paros en este tramo del año y muy cerca de cumplirse cuatro meses de negociaciones sin resultados positivos, la nueva convocatoria oficial aún no tiene fecha cierta.

María Laura Torres, dirigente del Suteba provincial que participó en casi todas las reuniones -fueron 12 hasta el momento-, anunció que entre hoy y mañana se hará un encuentro del frente unificado de gremios del sector para “definir los pasos a seguir. El próximo 27 de mayo se cumple el plazo judicial en el que los gremios no podíamos hacer medidas de fuerza y ante la falta de una nueva oferta salarial superadora se establecerán si regresarán las protestas y la modalidad”.

“PONER LO MEJOR”

En las últimas horas, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, anunció que “probablemente” el gobierno bonaerense convocará a los gremios docentes para un encuentro y analizó que en la discusión por el aumento salarial “todos tenemos que poner lo mejor”.

La última oferta que realizó el gobierno provincial fue un aumento del 20 por ciento a pagar en dos cuotas y una cláusula inflacionaria gatillo. Más una suma fija de 1.500 pesos para recuperar lo perdido durante 2016 en materia salarial.

La propuesta no fue aprobada por los gremios docentes. Incluso, el 12 de mayo pasado, los gremios realizaron protestas en los diferentes distritos, exigiendo al gobierno bonaerense una nueva oferta salarial.