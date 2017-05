El futuro dijo presente

Superó en la final al serbio Novak Djokovic 6-4 y 6-3

Alexander Zverev comenzó a darse cuenta del logro obtenido en el Internacional BNL de Italia poco después de tocar la copa de campeón con apenas 20 años. El alemán, que coronó su primer Masters 1000 sobre el polvo de ladrillo de Roma ante el vigente campeón Novak Djokovic al vencerlo por 6-4 y 6-3, saboreó el mayor triunfo de su carrera deportiva y puso la mirada en el futuro consciente de la dureza de un circuito en el que ya atrae numerosas miradas.

“Estoy muy feliz por la manera en que he jugado”, señaló el alemán. “Me enorgullecen mis actuaciones durante toda la semana, y hoy (por ayer) he jugado uno de los mejores partidos de mi carrera”, añadió tras vencer al número 2 del mundo. “Tenía que ser agresivo desde el primer punto hasta el último. Era muy importante para mí mantener esa intensidad y no dejarle controlar el juego”.

Zverev firmó un hito de precocidad al convertirse en el campeón de Masters 1000 más joven de la última década. “Es bueno para el circuito tener jugadores más jóvenes capaces de competir al máximo nivel. Como he dicho varias veces, desafortunadamente para el tenis y los espectadores el Top 4 no puede jugar por siempre. Así que es bueno que nuevas caras se abran paso”, indicó tras superar a Djokovic.

“Me conoce desde que tengo cuatro años, tiene la edad de mi hermano y han jugado juntos desde la etapa junior. Siempre he entrenado con él. Cuando yo era junior me escogía para los calentamientos y cosas así en grandes torneos o Grand Slams”, recordó. “Nuestra relación es realmente buena. Es uno de los mejores tipos del circuito. Me deseó buena suerte para el futuro y para París, y yo hice lo mismo”.

¿Qué significa un título de Masters 1000 para Zverev? “Durante el torneo he tratado de no pensar mucho en ello, pero ahora que ha terminado debo decir estoy realmente contento con este título. Es uno de los mayores torneos del mundo, especialmente en polvo de ladrillo, una superficie que es muy dura física y mentalmente”, analizó Alexander, que bromeó sobre su ambición desde la infancia.

“Cuando tenía 11 ó 12 años, pensaba que a los 20 ya habría ganado los cuatro Grand Slam”, comentó entre risas. “Cuando cumplí los 16, empecé a ver las cosas de manera más realista. No me podía imaginar estar en el Top 10 con 20 años. Acabo de cumplirlos”.

Con un puesto reservado en el Top 10 desde hoy, Zverev es consciente del trabajo que queda por delante. “Es algo increíble. Creo que permanecer en el Top 10 va a ser realmente duro, porque jugadores como David Goffin y otros rivales querrán tener su lugar ahí arriba. Llegar es una cosa, pero seguir allí va a ser bastante complicado”, cerró.