Stolbizer descartó que Randazzo se sume a su alianza con Massa

La diputada nacional Margarita Stolbizer descartó hoy de plano que exista la posibilidad de que Florencio Randazzo integre la alianza electoral que conformó con el massismo porque el ex ministro del Interior "está dispuesto a competir dentro" del kirchnerismo y tanto ella como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "no" miran "para atrás" y quieren "construir una alternativa hacia el futuro".

"Randazzo está dispuesto a competir dentro del kirchnerismo y acompañarla (a la ex presidenta Cristina Kirchner) si pierde. Nosotros no miramos para atrás, queremos construir una alternativa hacia el futuro", dijo Stolbizer en declaraciones a la prensa al referirse a los límites de su entendimiento con Massa.

"Para nosotros el kirchnerismo forma parte del pasado y de ninguna manera queremos que vuelva", insistió la legisladora, y resaltó que con Massa lograron "una complementación" y también una coincidencia en el "compromiso muy fuerte con la agenda social y de todos los días".

Al ser consultada por las candidaturas que podrían surgir del acuerdo, Stolbizer no confirmó una postulación. Sin embargo, volvió a señalar que no buscará renovar su banca en la Cámara baja y dejó abierta la chance de pelear por una senaduría.

"Todos saben que no voy a ser candidata a diputada, si hay algo que no busco es acomodarme en el lugar fácil de los que entran con más facilidad. Si compito, compito en el lugar más complicado que es el del Senado, pero eso dependerá también de las conversaciones que tengamos con Massa y de lo que él decida hacer", sintetizó.

El lanzamiento del espacio que formalizará la alianza entre el massismo y Stolbizer se realizará este jueves 25 de mayo en el DirecTV Arena de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.