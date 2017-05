El dólar cerró a $ 16,40 y estableció un nuevo récord

El dólar cerró este lunes una nueva jornada cambiaria y financiera con la novedad del establecimiento de un nuevo récord en el precio de la moneda estadounidense. Con una nueva suba de 18 centavos la divisa cerró a $ 16,40 para el público general y de $ 16,18 para el mayorista, el segmento donde en el que se llevan adelante las grandes inversores institucionales.

En base a los datos relevados y dados a conocer por el Banco Central de la República Argentina, hasta este lunes 22 de mayo, el nivel máximo alcanzado por el tipo de cambio minorista había sido el 24 de enero pasado cuando la moneda llegó a los $ 16,187. Ahora en este cierre se reporta $ 15,98 para la compra y a $ 16,40 para la venta

La disparidad de precios se ubicó en el orden de los 25 centavos, Así, se advirtieron mínimos de $ 16,25 en el caso del Banco Patagonia y máximos de $ 16,50 en el caso del ICBC, según figura en la página oficial del Banco Central.

En la pantalla del Banco Nación, la divisa cerró a $ 15,98 y $ 16,38 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, apenas dos centavos menos que el promedio al que se vendió en casas de cambios y bancos. En el segmento mayorista la moneda de los Estados Unidos trepó a 13 centavos y medio respecto del viernes pasado para terminar a $ 16,08 y $ 16,18 para la compra y venta respectivamente.

Con el alza de hoy, la tercera consecutiva, el dólar avanzó 3,68% El volumen operado en el segmento mayorista alcanzó los u$s 426,0 millones mientras que en el de futuros del MAE se hicieron u$s 10 millones. En el mercado del Rofex se pactaron u$s 430 millones, de los cuales el 41% fue en “roll-over” de mayo a $ 16,27; a junio a $ 16,56.

El plazo más largo operado fue octubre a $ 17,54. Los plazos del sistema a futuro subieron un promedio de 14 centavos, acompañando al spot. Como todos los lunes se conocieron los resultados de las venta de los exportadores de cereales y oleaginosas de la semana pasada en la que u$s 605,9 millones versus los u$s 536,3 millones de la anterior.

Pese a la suba los operadores de cambios advierten que los resultados de los agroexportadores se encuentra un 16% por debajo de lo alcanzado a la misma fecha en 2016.