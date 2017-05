Docentes rechazan recuperar días de paro y advierten por nuevas medidas de fuerza

Acusan al Gobierno bonaerense de "no resolver" la paritaria y aseguran que "no descartamos nada", en referencia a un nuevo paro

La secretaria gremial del SUTEBA, María Laura Torre, aseguró hoy que los docentes de la provincia de Buenos Aires están "muy mal" ante la falta de resolución de la paritaria y advirtió que no descartan realizar nuevas medidas, "desde paros hasta movilizaciones".

"Estamos muy mal, la verdad. Estamos llegando a fines de mayo, en este momento sin ninguna convocatoria. El Frente Gremial está cumpliendo con el fallo de la Justicia, pero el Gobierno no. Aparte, no resuelve la situación. Seguimos con un salario de $9.801 del sueldo inicial", explicó.

En declaraciones a la prensa, la dirigente anticipó que mañana habrá una reunión del Frente Gremial que nuclea a los sindicatos, que nuclea a los principales gremios bonaerenses, para "profundizar las medidas de acción directa".

En ese marco, recordó que la semana anterior realizaron medidas "en cada uno de los distritos de la provincia", pero lamentó que "cuando no hacemos paro" el conflicto "no está en la agenda". "Sin embargo, no hay respuesta a los trabajadores docentes. No descartamos nada, desde paros hasta nuevas movilizaciones", advirtió.

En ese marco, Torre calificó como "un atropello" los descuentos que realizó la Provincia porque "les descontaron a todos, independientemente si hiciste el paro o no".

Por último, rechazó la decisión del Gobierno bonaerense de recuperar los días de clases perdidos en el receso invernal y en diciembre. "Si fuese Director General de Escuelas, me daría vergüenza estar hablando de las vacaciones de los alumnos cuando todavía no resolví la situación salarial de los docentes. Obviamente que es un tema que vamos a rechazar. Con estas medidas, lo que hacen es seguir con el destrato a los docentes y correr el arco de la discusión permanentemente", fustigó.