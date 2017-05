VIDEO: habló la maestra agredida por la mamá de un alumno

Dijo que no es la primera vez que ocurre que el niño se queda esperando que lo vayan a buscar, pero sí que la mujer reacciona de esa manera

La docente agredida por la mamá de un niño a la que le había reclamado que fuera a buscar a su hijo ya que había pasado una hora del horario habitual de salida, en una escuela del partido de Tigre, contó hoy que "no es la primera vez que el nene se queda más tarde" y que, cuando la llamó para que lo retirara, le respondió que no iba a hacerlo "porque estaba tomando mate".

"La que aparece en el video son los últimos minutos de furia de esta señora a quien yo llamé varias veces siendo las 18hs., una hora después del horario de salida. No es la primera vez que el nene se queda más tarde, pero sí fue la primera vez que reaccionó de esta forma", dijo Vanesa Segovia, docente de la Escuela Nº46 de la localidad bonaerense de El Talar donde sucedieron los hechos que trascendieron este fin de semana tras la difusión de un video casero.

Segovia relató que "llamamos a la señora varias veces y me atendió recién cuando lo hice desde otro teléfono y me dijo que no iba a venir a buscar al nene porque estaba tomando mate".

Según explicó al maestra en declaraciones a la prensa, "antes había mandado a retirar al niño con dos menores de edad que no están autorizados ni son familiares de alumno".

En el video grabado por un testigo del hecho y subido a Facebook puede verse cómo la madre del alumno, identificada como Eliana Cecilia Romero, increpa a la docente al grito de "qué me mirás así" y "yo a mis hijos los crío como se me canta".

"No te confundás (sic) conmigo. ¿Qué me hacés así? ¿Qué te me reís en la cara, la c… de tu madre? (sic) No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera", le espeta la mujer al momento de lanzarle la bofetada a la maestra, que la mira azorada sin comprender qué había ocurrido.

"Críelo en su horario. El mío es hasta las cinco", le contesta Segovia, pese al alto nivel de virulencia de la madre de su alumno.

Anoche el municipio de Tigre emitió un comunicado en el que difundió el pedido de detención de la mujer, que se hizo sobre la base de la Ley Nº14.898, cuyo artículo 74 bis castiga con arresto de hasta 30 días de cárcel a los padres de alumnos que agredan a docentes y de 60 días en el caso de que la agresión se produjera en presencia de los estudiantes.