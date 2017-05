En las cocheras de la Ciudad ya aplican subas que van entre el 10 y 15%

En algunos casos es por el aumento para los empleados del sector de la última paritaria salarial

Algunas cocheras de la Ciudad ya aplican un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento en las tarifas mensuales. Si bien los valores son dispares y tienen relación con la ubicación de esos espacios, en líneas generales las ubicadas fuera del microcentro cuestan ahora $1300 cuando antes su valor era de $ 1100.

También se notó el aumento de tarifas en algunas cocheras del microcentro que son las que más trabajan con el alquiler de cocheras por horas.

En una ciudad con alta circulación vehicular y con insuficientes espacios públicos para estacionar, dejar el auto en una playa de estacionamiento, en varias oportunidades es la única opción de centenares de personas que llegan hasta La Plata para cumplimentar trámites o realizar distintas gestiones.

“Yo vengo desde Quilmes una vez por mes, me manejo en la zona de Tribunales y, antes de que me multen por estacionar mal, prefiero destinar 200 pesos a una cochera”, apuntó la abogada Mariana Friant, una de la que se resignó a pagar los nuevos valores de la cochera en la que ella acostumbra a dejar el auto.

AJUSTE

En una cochera ubicada en 47 entre 10 y 11 se reconoció que en los últimos días hubo que realizar un ajuste en los valores del estacionamiento por horas.

En esa línea se llevó el valor de 48 pesos a 50 pesos y en el caso de las camionetas ahora se paga por hora, 75 pesos.

En ese garaje la estadía sale 235 pesos.

“El ajuste no fue muy fuerte, eso hizo que la gente no se quejara tanto, casi no se dio cuenta; por lo general cuando aumenta una cochera, aumenta el resto”, sostuvo David Quinteros, encargado de ese comercio.

Entre las mas accesibles se encuentra la ubicada en el predio que perteneció al Mercado, ubicado entre las calle 48 y 49, entre 3 y 4, allí la hora de estacionamiento cuesta $ 30; por día. $ 110 y por mes $850.

En tanto, en una cochera de la zona de 50 entre 3 y 4 se informó que aunque los costos de la actividad se incrementen, la política es tratar de mantener el valor por el alquiler de las cocheras para no afectar tanto la economía de los usuarios, ni resentir la actividad.

“En enero último se aumentó, se llevó a 2 mil pesos por mes; en tanto que la estadía se cobra 220 pesos por auto y 250 pesos por camioneta”, sostuvo el empleado de ese lugar.

En 11 entre 47 y 48 se informó que se aumentó la tarifa por el estacionamiento mensual hace unos 2 meses y, por ahora, se mantiene el precio.

“Para los autos el valor por mes es de 2.200 pesos; la hora cuesta 42 pesos los autos y 65 pesos las camionetas, esos valores hace tiempo que no se modifican”, apuntó el empleado consultado.

De acuerdo al relato de distintos usuarios del servicio de cocheras en todo el corredor de la zona de calle 25 y el parque San Martín encontrar cocheras por las que se pague menos de 1300 pesos mensuales es casi una misión imposible.

“No todos los edificios disponen de cocheras para cada uno de los departamentos, entonces las cocheras están casi todas ocupadas y si no querés que el auto duerma en la calle tenés que pagar lo que te pidan, no te queda otra”, contó Ricardo Huerto, vecino de 48 y 25.

Aumento salarial y de costos

En distintos comercios relevados se indicó que el aumento de servicios como la luz o los incrementos salariales, tienen incidencia directa en los valores que se aplican en las cocheras.

Por caso, en los últimos días se conoció el acuerdo salarial alcanzado en el Ministerio de Trabajo entre la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina y los trabajadores del sector.

El mismo establece para el mes de abril un aumento en el salario de los trabajadores de las cocheras que se ubica en el orden del 10 por ciento y se prevé un porcentaje igual para julio próximo.