Cañerías rotas dejan sin servicio de agua a vecinos de Los Hornos

La zona que està afectada es la de 146 entre 57 y 58

| Publicado en Edición Impresa

Encuentro solidario en el busto del padre Cajade

El próximo sábado desde la mañana se realizará un almuerzo solidario para las personas humildes de la zona de 7 y 90. Daniel Ferrer, quien llevó adelante el comedor “Pancitas Vacías” - 118 entre 95 y 96 -, solicitó a quienes quieran participar con donaciones que se acerquen hasta el busto del Padre Cajade - 7 y 90 - o que se comuniquen al teléfono 486-2167.

Campaña de la Red Solidaria contra el frío

Con la consigna de ayudar a combatir el frío de las personas mas humildes, Red Solidaria invita a sumarse a la campaña de tejer cuadrados de veinte por veinte centímetros con el punto santa clara o crochet. También se puede donar lana, gorros, guantes, bufandas, medias, frazadas, termos y lentejas. Informes en www.redolidarialaplata.com.ar o en la página de Facebook de la institución.

Donaciones para los bomberos del barrio El Peligro

Los bomberos voluntarios del barrio El Peligro, primer cuartel de bomberos voluntarios de La Plata, recibieron de parte de sus pares de Ensenada, la donación de una cizalla hidráulica de corte, muy necesaria en accidentes automovilísticos, numerosos equipos de protección personal, mangas, y otras herramientas que hacen a la actividad.

Cena patria en la Ciudad

El Instituto de Psicopedagía Especial de La Plata prepara una cena para mañana en el marco de los festejos patrios. Entre otros invitados, participará el neurocientífico Facundo Manes.

En esa cuadra de Los Hornos ocurre la situación paradójica por la que usuarios de Absa suelen quejarse a menudo: mientras que el agua corriente se derrocha debido a roturas de la red que generan pérdidas en plena vida pública, dentro de los hogares, justamente producto de la baja presión por los derrames, no tienen suministro de Absa. Se trata de la calle 146 entre 57 y 58, ganada, en más de un sector, por pequeñas inundaciones.

“A cada rato hay pérdidas en este barrio. Ahora, la peor es la que está al lado de mi casa, que llenó de agua toda la vereda y nos dejó a nosotros con apenas un hilito de agua desde hace días”, sintetizó Dina de Gregori.

La mujer, y su marido, Augusto Gregori, viven con limitaciones en su casa de 146 Nº 1237 porque, a raíz de la escasa presión en las cañerías, no funciona el sistema de filtrado del agua que el matrimonio de jubilados utiliza para purificar el servicio; y no arranca el lavarropas. “Somos personas grandes; vivimos con mi hermana que tiene 86 años. Y desde hace días no tengo otra alternativa que lavar todo a mano porque el agua que recibimos es insuficiente para que se cargue el lavarropas”, planteó Dina.

Es que la pérdida de agua de mayor tamaño en esa cuadra está justo al lado de su casa. Y además de ocasionarle a los Gregori baja presión, hace que el paso por ese sector de la vereda sea imposible: la parte del embaldosado está anegada por completo y el resto es barro. “Por ahí no podemos caminar; hay que bajar a la calle”, concluyó la vecina.

Fruto de los desbordes de agua que suele haber en el barrio, Pablo Bachuk, vecino de 146 a la altura de 1230, también tiene problemas para recibir el suministro de Absa. “Acá hay baja presión desde, por lo menos, hace cuatro meses. Yo tengo una cisterna, y lo que pasa es que tarda un montón en cargarse, se llena muy despacio”, dijo el hombre.

En la cuadra hornense se advierte, además, que han habido otras pérdidas de agua que ya están reparadas, aunque no así la vereda que se tuvo que romper para solucionar la avería de la red.