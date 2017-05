El Gobierno, entre la baja de la inflación, respaldo a Carrió y críticas a Gils Carbó

Aseguran que el índice de mayo será del 1,8%, debajo del 2,6 por ciento de abril. Sobre la referente de Cambiemos, el ministro de Justicia Germán Garavano señaló que "el Presidente sostiene a Carrió", a quien definió como "en corrupción es una persona que tiene un liderazgo"

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy una reunión de Gabinete en la que se estimó que la inflación de mayo estará "en torno" al 1,8%, por lo que mantuvo la expectativa de un 17 por ciento anual.

Así lo informó el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien en contacto con periodistas acreditados respaldó a la aliada política Elisa Carrió y criticó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su actuación en el caso Odebrecht.

El funcionario indicó que en el encuentro del Presidente con los ministros, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, "marcó varios signos positivos vinculados a mayo, también sobre el crecimiento de la economía en ese mismo mes".

"El ministro presentó la estimación de inflación de este mes, que estaría por debajo del 2%, en torno al 1,8%, marcando un retroceso fuerte con respecto al mes anterior (donde se registró 2,6 por ciento), y sosteniendo la tendencia de estimación del Gobierno en relación a la pauta analizada, y es en ese marco que se va a discutir el salario mínimo vital y móvil", advirtió.

Consultado si, por tanto, se mantiene la meta de 17% de inflación para este año, Garavano señaló: "entendemos que sí, y esto es lo que marca esta caída para este mes de mayo, por lo que puede cumplirse finalmente la meta del Gobierno. Se mantiene esa expectativa, tratando de que se reduzca lo antes posible la inflación. El Gobierno va a hacer todo lo posible para cumplirla".

Por otra parte, el ministro de Justicia indicó que "no se conversó en el Gabinete" lo declarado por la diputada Carrió, quien dijo que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, goza de "protección" de algún sector del Gobierno.

No obstante, sobre ello, aseguró que "el Presidente sostiene a Carrió, quien en estos temas de corrupción es una persona que tiene un liderazgo y marca el camino por el que hay que avanzar".

En relación a la disputa de Carrió con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Garavano indicó que "no se trata de respaldar a uno o a otro, el Gobierno no lo entiende en esa lógica. La diputada Carrió es una pieza central de Cambiemos, es una parte muy importante del Gobierno, y hay una excelente relación. Y por otra parte, con el presidente de la Corte hay una relación institucional, que el Gobierno no debe perder".

El funcionario, además, comentó que "se hizo un informe sobre la reunión a la que convocamos a la empresa Odebrecht para que brinde toda la información que tenga de los hechos de corrupción que se habrían cometido en la Argentina, y poder facilitar esa información a la Justicia".

En relación a la empresa brasileña, afirmó que "nosotros hemos tomado la iniciativa para que se revele y se transparente. Tenemos la orden muy precisa del Presidente, de colaborar con la Justicia, para poder develar quienes fueron las personas que cobraron estos millones de dólares en coimas, que la propia empresa reconoció haber pagado en nuestro país".