Facundo Manes, cada vez más cerca de ser candidato por Cambiemos

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que Facundo Manes "tiene ganas de participar más activamente en política", pero aclaró que las listas "todavía no están cerradas", al salir al cruce de informaciones que señalan que el neurocientífico encabezará la nómina de diputados de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires.

"Las listas todavía no están cerradas, de hecho tenemos más de 30 días todavía para definir las candidaturas y no han sido cerradas en ningún lugar del país", advirtió Frigerio, quien reiteró que la eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner "es un problema" del kirchnerismo y no del Gobierno.

En declaraciones a la prensa, Frigerio marcó distancia de informaciones periodísticas que expresaron que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, habría confirmado la postulación del neurólogo Manes como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Frigerio insistió en afirmar que las nóminas de candidatos "no están cerradas" todavía, aunque admitió que en la cena anual de la ONG Asociación Conciencia, celebrada ayer en un hotel de Puerto Madero, conversó con Manes: "él tiene ganas de participar más activamente en la política, es una persona muy reconocida en la sociedad y ojalá que termine sumándose", remarcó.

Consultado una vez más sobre la eventual postulación de Cristina Kirchner en las próximas elecciones, el ministro sostuvo que esa alternativa "es un problema" del kirchnerismo que "tiene que resolver quiénes son sus candidatos" y no del Gobierno nacional. "Independientemente de la candidatura, lo que se va a votar en agosto, en octubre es respecto a cómo viene la gestión y cómo estamos trabajando para solucionar problemas. Será una confirmación respecto al rumbo que ha encarado este gobierno, al cambio, a la transformación de la Argentina o una vuelta al pasado", subrayó.

En tal sentido, el funcionario consideró que esa circunstancia "no la cambia la presencia o no de la candidatura de Cristina Kirchner" en los próximos comicios.