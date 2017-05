Frigerio habló sobre la candidatura de Manes 

Luego de que el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, confirmara durante la noche del lunes que Facundo Manes será el primer candidato a Diputados de Cambiemos en la Provincia el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio salió a aclarar de qué se trata el vínculo político que tiene el especialista en neurología con el espacio Cambiemos.



El dato fue dado a conocer anoche por Bullrich durante la cena anual de recaudación de fondos de la ONG Asociación Conciencia. Si bien se negó a confirmar su candidatura a diputado nacional, sí se animó a revelar la candidatura de Manes que según el titular de la cartera de Educación encabezará la nómina de candidatos a diputado nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires



Al respecto Rogelio Frigerio aseveró esta mañana que "Facundo Manes tiene ganas de participar en política y ojalá se sume" al espacio Cambiemos. Si bien el ministro del Interior elogió al neurocirujano señalando que “es una persona muy reconocida en la sociedad”, aclaró que las listas "todavía no están cerradas"."Tenemos más de 30 días todavía para definir las candidaturas y las listas no han sido cerradas en ningún lugar del país", afirmó el funcionario



"Hay muchos nombres: está el mío, el de Facundo, Gladys González o Graciela Ocaña, pero no hay ninguna definición. Hay que poner el foco en la gestión", manifestó en diálogo con el canal A24. "Sé que hay mucho rumor, pero hay una definición que tiene que tomar el Presidente con la gobernadora y el equipo de trabajo que va ser más cerca de la fecha del cierre de listas. Falta mucho tiempo", agregó.