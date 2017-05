El puente del camino a Punta Lara está en "terapia intensiva"

En diagonal 74, el puente que atraviesa el arroyo El Gato, camino a Punta Lara, está en pésimas condiciones y quienes circulan diariamente por esa zona denunciaron que la capa asfáltica está tan hundida que corre riesgo de desmoronarse.



Automovilistas de Ensenada que toman por ese acceso apuntaron que la cantidad de pozos y desniveles que hay en el puente provoca que todos los fines de semana haya accidente viales, incluso algunos con víctimas fatales.



“El puente corre peligro de derrumbarse, se hunde cada vez más y nosotros creemos que nuestra vida está en juego cada vez que pasamos por ese lugar; hace muchos meses que no se ve a nadie trabajando a la sumo se ven dos operarios que hacen poco y nada”, señaló Marcelo Neiba, vecino de Villa del Plata.



Lo que más intranquiliza a los automovilistas consultados es el hecho de que la calle se deteriora día a día, al punto de que ya creen que un sector del puente corre riesgo de desmoronarse.



“Este problema va para largo, la obra está parada desde febrero, nunca se ve gente trabajando”, apuntó Horacio Fuentes, vecino de Punta Lara.



En la Región se reconoce la importancia de avanzar con la obra hidráulica, necesaria para adecuar la extensión del puente ampliando de 30 a 60 metros su largo. La tarea comprende la Etapa XII de las obras que se ejecutan sobre el cauce del Arroyo El Gato y es parte del Plan Maestro de Obras Hidráulicas que se ejecuta en la Ciudad con fondos provenientes del Gobierno Nacional.



A principios de mes desde el ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires se informó que “la obra no está paralizada, aunque registra cierto retraso por las modificaciones que se están realizando al proyecto inicial” para el entubamiento del arroyo El Gato. También se indicó que “la zona está bien señalizada”, pero no se precisó cuándo se retomarán los trabajos para el entubamiento en esa zona del arroyo El Gato.