Apelan denegatorias de excarcelación de los tres imputados en la causa “caranchos”

Las defensas de los tres imputados apelaron ante la Cámara Penal platense la resolución que rechazó anteayer la excarcelación de dos ex comisarios y, un oficial de la Policía bonaerense, acusados de derivar sumarios por accidentes de tránsito a denominados “abogados caranchos”, a cambio de dinero.

En tal sentido, voceros judiciales indicaron que uno de los abogados defensores, el doctor Marcelo Peña, planteó que no está acreditado el hecho investigado, en principio porque el delito que se les imputa y fueron detenidos es el de “negociaciones incompatibles con la función pública”, según la fiscalía cometido por un policía, que se comunicó otros dos para pedir que pasaran las causas de accidentes, porque “estaba trabajando con un abogado”.

El fiscal Marcelo Martini, a cargo de la pesquisa, sospecha que ese policía que llama a otros dos, es el ex comisario Raúl Frare, también procesado en la causa de los sobres en la Departamental La Plata, y desafectado de su cargo.

La defensa explicó en la apelación que “justamente cuando Frare llamó por teléfono estaba desafectado de la fuerza y por ello es imposible la producción el delito antes señalado, la calificación legal dada a este caso es inexistente y nula”.

El planteo ahora debe ser resuelto por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías.

Cabe señalar que la jueza de Garantías Marcela Garmendia, el lunes pasado, negó los pedidos de excarcelación presentados para el ex comisario Frare, ex jefe de la comisaría de Villa Elisa; el subcomisario Leandro Sarina, ex titular de la comisaría de Abasto; y del oficial Rodrigo Rocha.