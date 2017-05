Excarcelaron al esposo de la cantante Laura Miller

Salió anoche y dijo “no soy el Papa”, pero negó los cargos

Nicolás Traut (39), el esposo de la cantante Laura Miller fue excarcelado en la causa en que se lo investiga como jefe de una organización que en noviembre del año pasado robó 3.500.000 pesos tras hackear las cuentas bancarias de la Municipalidad de 25 de Mayo, informaron fuentes judiciales.

El también piloto de TC 2000, quedó libre, pero seguirá siendo investigado por el titular de la Unidad de Delitos Complejos de ese distrito, Juan Ignacio Bidone, quien le imputó el delito de “defraudación a la administración pública”.

“Yo no digo que soy el Papa Francisco, pero esto me parece demasiado, la tecnología no es lo mío, ni me gusta tampoco. No se lo que es ni siquiera la palabra hacker”, aseguró a la prensa Traut.

También contó que se enteró en la cárcel de que Miller había iniciado el trámite de divorcio.