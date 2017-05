Estalló escándalo por audios de Rocío Oliva contra las hijas de Maradona

A principios de esta semana se supo que Gianinna Maradona había denunciado a Rocío Oliva ante la Fiscalía de la Mujer de Tigre, por una serie de amenazas que la involucraban tanto a ella como a su hermana Dalma y su hijo Benjamín.

A raíz de su temor, la Justicia impuso una medida perimetral por la cual la ex novia de Maradona no puede acercarse a ellas a menos de 100 metros por el término de 90 días; a su vez, les otorgaron un botón antipánico. Luego de conocerse esa información, trascendió el polémico audio donde se la escucha a Oliva amenazar duramente a las hijas del “10”.

Los rumores dicen que Maradona habría descubierto una infidelidad de Oliva durante su estadía en Buenos Aires, y por eso decidió compartir con sus hijas un estremecedor audio que las involucra. “(...) También sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana, hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas. A ella, a las hijas (sic). Mirá que nosotras somos muchas, eh. Y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie”, se la escucha decir a Oliva, en un contundente audio que le envió a Maradona.

Contra Dalma

Ayer por la tarde, en “Intrusos”, Jorge Rial dio a conocer otro escandaloso audio donde Oliva se refiere muy despectivamente a Dalma Maradona. “Al final tu hija terminó siendo una gorda, pet... y ladrona. Evidentemente es ladrona de la cuna. No quiso dar mis valijas Esas son las hijas que vos tuviste. Ladronas”, exclamó.

Consultada al respecto, la mayor de las hijas del “10” no habló con la prensa pero dejó un mensaje en las redes sociales. “¡Les agradezco el interés pero todo lo que teníamos que decir, lo dijimos en la justicia y no nos interesa mediatizar el tema! ¡Gracias!”, dijo Dalma.

Según trascendió, tanto Dalma como Gianinna tienen “mucho miedo” de lo que les puede hacer Oliva. Por eso, también cuentan con el botón antipánico.

¿En qué terminará este culebrón maradoniano?

Se conocieron una serie de audios que Rocío Oliva le envió a Maradona, donde dispara duramente contra Dalma y Gianinna. Por tal motivo, las hijas del “10” la denunciaron