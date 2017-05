Noticias falsas: la lucha de los robots de opinión 

Noticias falsas, "social bots" y ataques de hackers: Meses antes de las elecciones en República Checa y en Alemania crece el temor en Europa a que redes de Gobiernos extranjeros como Rusia se inmiscuyan en el proceso de decisión. "Todos estamos obligados a combatir las campañas de desinformación", alerta el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka.



¿Pero cómo hacer frente a un Ejército de robots que propagan en la red verdades a medias y propaganda? La semana pasada, unos 260 expertos de 29 países debatieron por invitación del grupo "Valores Europeos" sobre cómo actuar. En la Cumbre Stratcom 2017 los participantes coincidieron sobre su apreciación de los peligros, pero no tanto sobre la forma adecuada de actuar.



La República Checa se ha propuesto responder a las noticias falsas vía Twitter. Un ejemplo: una representante de la "República Popular del Donetsk", prorrusa y no reconocida internacionalmente, afirmó en una entrevista que en el país centroeuropeo viven 100.000 refugiados. "Naturalmente, no se nos dice la verdad sobre la cifra, pero lo que es seguro es que se cierran bibliotecas para abrir centros de oración", añadía.



El nuevo Centro contra el Terrorismo y los Peligros Híbridos respondió con rapidez: "En 2016 obtuvieron protección internacional 450 personas. ¿De dónde sale la cifra de 100.000?", escribió en las redes sociales el departamento del Ministerio del Interior checo.



A su vez, el Centro de Ciberseguridad también alertó en Lituania hace poco que eran falsos los rumores acerca de la violación de una joven por parte de un soldado alemán.



Pero no todos consideran adecuada esta estrategia. No es buena idea atacar las noticias falsas, incluso aunque uno revele la mentira que hay detrás, afirma Jed Willard, de la Universidad de Harvard. En su opinión, se corre el peligro de que el lector recuerde la mentira. Su recomendación: "Cuenta tu propia historia, porque quien cuenta su historia mejor acaba venciendo".



El periodista británico Edward Lucas cree que en Alemania se producirán más "filtraciones" en los dos últimos meses antes de las elecciones del 24 de septiembre, por ejemplo sobre la financiación de los partidos. "Será interesante ver cómo reaccionan los medios alemanes", asegura el redactor de la revista "The Economist" y duro crítico del presidente Vladimir Putin.



Las sociedades libres son más vulnerables y eso puede ser utilizado siempre, alerta Lucas, autor de libros como "La Guerra Fría del Kremlin". Aunque en Francia Marine Le Pen haya perdido ante Emmanuel Macron, la ultraderecha se impuso como oposición establecida. "Para Rusia, esto podría ser una victoria a medio plazo".



"Los rusos quieren tener influencia sobre sus vecinos", opina Mark Laity, jefe de comunicación estratégica en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Es un objetivo comprensible, pero no tienen derecho a conseguirlo "con sabotaje, subversión y extorsión económica", añade.



En la lucha por la opinión mundial tampoco está ausente la emisora exterior estadounidense Radio Free Europe, que acaba de lanzar el canal de noticias en ruso Current Time y quiere convertirse en una alternativa a los programas estatales del Kremlin. Pero entonces ¿cuál es la diferencia?



"Ningún funcionario del Gobierno nos dicta la línea editorial", asegura el presidente de RFE, Thomas Kent. "Los expertos que citamos existen y son expertos", asegura el antiguo corresponsal de la agencia estadounidense AP en Moscú.