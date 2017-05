Cómo conducir el auto del futuro 

Visto desde lejos, parece como si el conductor tocara el piano en el aire. Con un solo dedo, que una y otra vez teclea en la cabina sobre un holograma verde, navega de este modo a través del menú del automóvil. Parece ciencia-ficción. Pero es parte de las pruebas intensivas de autos de prueba de BMW. La automotriz muniquense llama al nuevo menú de manejo Holo Active Touch. Marca la tendencia que persiguen actualmente algunos fabricantes para facilitar notablemente en unos años la conducción de los autos.



No habrá más botones ni palancas, según estos planes. Gestos y palabras serán suficientes para dirigir el auto. Ya hoy día se puede regular mediante gestualidad el volumen de la radio, recibir llamadas telefónicas y fijar destinos en el navegador. El holograma llamado Holo Active Touch genera un cosquilleo en las yemas de los dedos mediante ondas de ultrasonido cuando se lo toca. La pantalla táctil se proyecta en el medio de la cabina, los dedos no llegan a tocar la superficie física de la pantalla. Una cámara sensible registra los movimimentos de los dedos. Una dificultad: la vista debe buscar la proyección y los dedos tienen que encontrarla. El concepto aún se encuentra en fase de ensayos, no se sabe cuándo va a salir al mercado.



«Apostamos a una interacción natural e intuitiva y salimos de la conducción más técnica», dice Marcus Behrendt, jefe de desarrollo de electrónica de la información y comunicación en BMW. Es importante que en todo esto se mantenga bajo el nivel de distracción al atender el nuevo sistema de conducción.



Algunos modelos de Volkswagen como el Golf VII permiten elegir el título musical o la emisora radial mediante gestos. «Trabajamos para que en el futuro se incorpore mejor la conducción gestual en el movimiento natural del piloto», dice Moritz Neugebauer, experto en conceptos de manejo en Volkswagen. «Por ejemplo, logrando que la mano del conductor no tenga que ser llevada del volante al display de infotainment.» Así se evitaría que se tenga que desviar la vista para coordinar el movimiento de la mano.



Opel focaliza hasta ahora su desarrollo en la conducción verbal, entre otras cosas para la navegación y el sistema de infotainment. «La distracción es extremadamente reducida con estos sistemas, ya que se mantienen las manos sobre el volante y la vista sobre la ruta», dice Oliver Rullkötter, manager para infotainment y conectividad en Opel.



Mercedes se sigue concentrando en el touchpad sobre el volante y las indicaciones verbales. Pero desarrolla a la vez sistemas de manejo gestual para los pasajeros traseros que les permitirán regular la luz y el oscurecimiento de las ventanas. Es decir, la conducción gestual servirá en los vehículos Mercedes solamente para descargar de trabajo a los pasajeros. «La conducción gestual es una tecnología de manejo nueva, desconocida aún para el cliente en su experiencia cotidiana. El gran desafío es hacerla útil de modo intuitivo», dice Sajjad Khan, jefe de movilidad digital en Daimler.



Toyota prescinde totalmente de conducción gestual o verbal para centrarse en el eyetracking: una cámara sigue la vista del conductor y reconoce hacia dónde mira. Si se dirige hacia la izquierda para ver los comandos de las luces, las activa. Eso hace superfluas las perillas, botones y palancas. También Volkswagen experimenta con esta forma de conducción.