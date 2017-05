Mañana se cumplen 40 años de "Star Wars", una película que cambió vidas

El 25 de mayo de 1977, una película de ciencia ficción cambió el mundo del cine para siempre. Con muchos problemas para culminar la cinta -actores desganados, productores incrédulos-, George Lucas debió luchar contra viento y marea para poner en las grandes salas lo que sería su opera prima.



El director, generador de amores y odios, sabía sin embargo que esa película del viejo oeste ambientada en una galaxia muy, muy lejana, daría que hablar. No por nada pidió quedarse con los royalties de las ventas de merchandasing.



Hoy, a horas de cumplirse 40 años de su estreno, al menos tres generaciones de seres humanos de todo el mundo saben qué es “Star Wars”.

Los nombres de Leia, Luke, Han, Darth Vader, Chewie, Obi Wan, Artoo (Arturito para muchos hispanoparlantes) y C3-PO, dejaron una huella imborrable que con los años se iría expandiendo: libros, cómics, dibujos animados y siete largometrajes más (con cuatro más confirmadas por venir).

Se podrá hablar de Lando, de Rey, de Mace Windu e incluso de Yoda, pero todos ellos vendrían después.



“UNA NUEVA ESPERANZA”



Uno de los asistentes al estreno de 1977 le dijo a la página oficial lo siguiente:



“A menos que hayas vivió en esa época (y puedas recordarlo), es un poco difícil para el público moderno entender lo diferente que el mundo era en 1977, justo antes del lanzamiento de Star Wars. Suena como un cliché, pero el mundo realmente era un lugar muy diferente, aunque aparezca como muy parecido. Había visto los trailers en la televisión y en el cine meses antes. No me dijeron mucho. Sin embargo, lo poco que mostraron ya había alimentado mi imaginación”.



Las naves, la épica batalla final, los geniales efectos especiales y los entrañables personajes hicieron de Star Wars (con el agregado años después de “A New Hope”) un éxito inmediato que se fue pasando de boca en boca.



Y es que la novedad no sólo estaba en las increíbles maquetas y convincentes explosiones. La creación de Lucas tenía algo más, dos características importantes que se manifestaban en Luke y Leia.



En el primero, el héroe indiscutido de la saga, primaba la inocencia. Luke (Mark Hamill) era un granjero al que la aventura lo vino a buscar (algo similar a Bilbo en “El Hobbit”) y lo obligó a conocer el resto del mundo -galaxia en este caso-.



En tanto, Leia (Carrie Fisher) se convirtió en un ícono femenino sin ser una femme fatale o una damisela en apuros, algo casi impensado para los estándares de Hollywood. Hermosa, inteligente, vivaz, con coraje y autoridad; todas cualidades que eran prácticamente imposibles de ver en una mujer, mucho menos en una princesa.



No menos importante, pero sí más estereotipado, Han Solo (Harrison Ford) aportaba el humor y la galantería, algo infaltable en la épica.

UN MALO "MALO"

Un capítulo aparte merece el villano, quien se convirtió en un ícono que trascendió el género. Desde la música que lo representa (la magistral "Marcha imperial") hasta el casco que no deja ver sus facciones, Darth Vader se configuró como uno de los "malos" más importantes del cine en general.

Todo en él genera miedo. Su respiración, sus poderes, su misterioso origen y su gran presencia causan temor a personajes y espectadores por igual. Nada se sabe de él, sus motivaciones están supeditadas a lo que manda El Emperador.

Y lo más importante: nadie parece tener el poder para detenerlo.



EL ÚLTIMO JEDI, NO LA ÚLTIMA PELÍCULA



Ya sin Lucas en el asiento de mando, el próximo 14 de diciembre llegará a las salas “The Last Jedi”, la anticipada novena película basada en la saga Star Wars.



La historia retomará allá donde nos dejó “The Force Awakens”, con muchos interrogantes y una certeza: la fórmula del éxito se puede copiar.



Tal vez con el temor de innovar y errar, el director J.J. Abrams tomó muchos elementos de la original y los modernizó en cierta forma. Así, Luke pasó a ser Rey, Leia se transformó en Finn, Kylo Ren en Vader, Han en Poe y Obi Wan en Han.



Personajes queribles con historias secretas, efectos especiales de última generación y ganas de más. Algo que, por el momento, podrá ser saciado en las butacas.