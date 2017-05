Funcionamiento de los servicios municipales durante el feriado de mañana

La Municipalidad de La Plata informó que las oficinas administrativas no tendrán actividad mañana por la conmemoración del 207 aniversario de la Revolución de Mayo, mientras que el servicio de recolección de residuos funcionará normalmente, excepto en el acopio de no habituales y bolsa verde.



A raíz del feriado, los servicios comunales tendrán un funcionamiento especial. En ese aspecto, se comunicó que el sistema de Estacionamiento Medido no se aplicará durante dicha jornada, mientras que los Centros de Salud tendrán guardias de enfermería las 24 horas y el Servicio de Emergencias (SAME) trabajará con normalidad.



Por otro lado, el Cementerio Municipal contará con guardias de servicios de sepelios de 8 a 12, y el horario de recorridas y visitas se realizará con normalidad de 7 a 18. En tanto, el Mercado Regional permanecerá cerrado y el Mercado Central atenderá al público de 8 a 13.



A su vez, el Parque Ecológico desarrollará actividades para toda la familia desde las 8 y hasta las 19, al igual que el Jardín Botánico y Zoológico municipal que abrirá en el horario de 10 a 18.



Por su parte, la secretaría de Control y Convivencia Ciudadano recibirá denuncias a través del 0800-999-5959; asimismo el área mantendrá activos los operativos y controles habituales de seguridad. En tanto que no realizará tareas administrativas durante el 25 de mayo.



Por último, las actividades en la República de los Niños comenzarán a las 10 y finalizarán a las 19, con entrada y servicio de estacionamiento habitual.