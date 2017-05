Adiós al James Bond más descarado

A los 89 años y tras una lucha breve con el cáncer, falleció el actor que encarnó durante doce años al espía de Su Majestad

El encantadoramente desenfadado astro de siete películas de James Bond, Roger Moore, murió ayer en Suiza, a los 89 años, tras una breve batalla con un cáncer.

Familiares del actor inglés informaron la noticia a través de un comunicado en la cuenta oficial de Moore en Twitter. “Con el mayor pesar, debemos compartir la terrible noticia de que nuestro padre, Sir Roger Moore, falleció. Estamos todos devastados”, dijo la familia en la misiva. “Sabemos que nuestro propio amor y admiración serán magnificados muchas veces, alrededor del mundo, por personas que lo conocieron por sus películas, sus series de televisión y su apasionado trabajo para UNICEF, el cual él consideraba su mayor logro”, agregaron.

SU CARRERA

Nacido el 14 de octubre de 1927 en el barrio de Stockwell, sur de Londres, Moore era hijo de un agente de policía y un ama de casa, que de pequeño se vio obligado a vivir en el condado de Devon (suroeste de Inglaterra), por el estallido de la II Guerra Mundial.

Desde joven se interesó por la actuación y estudió en la Real Academia de Arte Dramático aunque, debido a la falta de recursos, consiguió que la matrícula fuera pagada por el director de cine Brian Hurst, que después lo fichó como actor secundario en la película de comedia musical Trottie True en 1949.

En los años cincuenta aparecería en anuncios de publicidad para revistas, sobre todo de ropa de lana y pastas dentales. Por entonces estaba casado con Doorn Van Steyn, pero se divorció de ella en 1953 al conocer a la actriz Dorothy Squires, doce años mayor que él y quien, según los críticos de cine, le ayudó a avanzar en su carrera artística. La relación terminó en 1961 cuando Moore conoció a la que sería su tercera mujer, Luisa Mattioli.

Moore tuvo que esperar hasta 1969 para casarse con Mattioli por la negativa de Squires a concederle el divorcio, pero para entonces había consolidado su fama gracias a su actuación en la película “Ivanhoe” y por el personaje de Simon Templar en “El Santo”, ese Robin Hood moderno, sofisticado y culto.

Con la italiana Mattioli, de la que se separó en 1996 para casarse años después con Kristina Tholstrup, Roger Moore tuvo tres hijos, Deborah (1963), Geoffrey (1966) y Christian (1973).

PURO ESTILO

Alto y apuesto, Roger Moore conquistó al público internacional, sobre todo el femenino, con Simon Templar y esa ceja izquierda que arqueaba cada vez que miraba hacia arriba para ver el halo blanco distintivo de “The Saint” antes del comienzo de la banda sonora.

El éxito de esa serie le ayudó a recibir otra oferta en 1971 para interpretar a Lord Brett Sinclair en la serie “The Persuaders!”, junto a Tony Curtis.

Pese a no triunfar en EEUU, fue muy seguida en Europa e Hispanoamérica por las divertidas aventuras de dos mujeriegos millonarios: Roger Moore en el papel de Lord y Tony Curtis como el petrolero estadounidense Danny Wilde.

La serie, de la que no se hicieron muchos episodios, fue la última que hizo Moore antes de que le ofrecieran el papel de James Bond una vez que Sean Connery abandonó el personaje. Así, Moore se puso en la piel de Bond en 1973, haciendo “Live and Let Die”.