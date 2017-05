Pidió perdón la mujer que agredió a una maestra

| Publicado en Edición Impresa

La mujer que agredió a una maestra en Tigre y ahora enfrenta la posibilidad de pasar hasta 60 días presa por esa razón, dijo ayer que está arrepentida y que piensa ir a pedir disculpas a la maestra agredida.

“Yo reconocí que hice mal. Reconocí que eso no se hace y podría ir a hablar de otra manera. Estoy arrepentida y en su momento le voy a pedir disculpas a la maestra frente a frente por mi mal carácter y mi mal hablar, dijo Eliana Romero, la mujer que agredió a la docente.

El viernes pasado, Eliana Romero insultó y agredió a la maestra de su hijo.

Todo ocurrió en la escuela pública 46 de la localidad bonaerense de Tigre.

El episodio fue grabado por otra docente, se viralizó y conmovió a toda la sociedad.

Romero dialogó ayer con un canal de televisión y dio su versión de lo ocurrido luego de la tensa situación en la que participó frente a su hijo.

Dijo que está embarazada y que el viernes por la tarde tuvo pérdida, por lo que envió a un sobrino a buscar a su hijo a la escuela.

“No se lo quisieron dar porque tenía que ir yo, mando a otro sobrino y tampoco se lo quisieron dar. Imaginate cómo me levanté de la cama. Fui, y cuando llegó la maestra se me reía y me dice: ‘¿Me estás tomando el pelo vos?’”.

“Entonces le explico que no me podía levantar porque andaba enferma, y me dice: ‘Ay, para tomar mate tenés tiempo’, y ahí fue.”, relató Romero.

“Yo reconozco que hice mal”, continuó la mujer antes de mostrarse disconforme con la investigación de la policía sobre sus antecedentes -estuvo presa 4 años por secuestro extorsivo-, ya que “las consecuencias ahora las sufren” su madre y sus hijos.