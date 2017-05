“Cuidado, mis botas duraron más que mis prótesis”

| Publicado en Edición Impresa

Siento la necesidad de transmitir mi experiencia para concientizar a mujeres que tengan el deseo de realizarse una cirugía estética de cualquier tipo y las consecuencias que acarrean. Para empezar, una cirugía implica riesgo, cualquier cirugía . Es muy importante tener información y es muy fácil acceder a ella hoy en día. Hay muchas cosas que los cirujanos no dicen y no explican ya que es totalmente cotidiano y lucrativo para ellos tener enfrente a una mujer con ganas de pagar para verse mejor. Y esto se traduce en violencia estética. Si te vas a operar para colocarte implantes, tenés que saber que es probable que salga todo bien, pero también tenés que saber que esa no va a ser tu única cirugía. Si te operas hoy, joven, con buen estado de salud, no estás pensando en que vas a tener que volver a operarte para cambiarte esas prótesis en unos cuantos años, y cuando eso suceda, porque va a pasar, ojalá que te encuentres en la misma condición de salud que años atrás. Pensá en que vas a someter a tu cuerpo a un riesgo por lo menos 3 veces más si sos joven. Te estás comprando un problema. La belleza es efímera, y si no mejora tu autoestima aceptándote natural, entonces todo es superficial, y lo superficial se desgasta más rápido. En mi caso, la indemnización que pueda cobrar no cubrirá todos los gastos médicos que tuve para tener prótesis puestas por 5 años. Tengo un par de botas que duraron más que eso.