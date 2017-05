Sol Pérez, furiosa por la foto oficial del "Bailando"

La bella presentadora del estado del tiempo en TyC Sports Sol Pérez estalló ayer por cómo difundieron de su foto oficial de "Bailando por un Sueño" en la afamada revista Gente, al señalar que "fue una falta de respeto".

La furia de la chica del momento fue porque su imagen apareció en la contratapa de la publicación, a diferente del resto de las participantes, que pudieron verse en el cuerpo de la revista.

En ese sentido, Sol Pérez se sintió ninguneada y a través de las redes sociales disparó: "Fue una falta de respeto, no me sentí cómoda para nada".

"Fue raro y en realidad no tengo mucho para decir, pero obviamente por qué fui a la contratapa fue una pregunta que hice a la producción porque no me sentí cómoda", insistió.