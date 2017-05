Macri y un fuerte mensaje a jueces, empresarios y sindicalistas

"Que no se crean que son dueños de decirnos lo que tenemos que hacer", dijo el Presidente, en la Casa Rosada, durante el locro y empanadas por el 207º aniversario de la Revolución de Mayo

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la Argentina va "en el camino correcto" y que su gobierno está "comprometido a reducir la pobreza", al efectuar hoy un balance sobre cómo está el país hoy, cuando se celebran los 207 años de la Revolución de Mayo.

"Estamos comprometidos a reducir el nivel de pobreza en nuestro país", dijo el mandatario al ingresar al Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, donde se ofreció un locro y empanadas a centenares de invitados, entre los que figuraron el pleno del gabinete, miembros del cuerpo diplomático extranjero, jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y también representantes de organizaciones de la sociedad civil, como cooperativas y fundaciones.

En su breve contacto con la prensa, el presidente Macri dijo también que a "la Argentina la hacemos entre todos", en referencia al compromiso del Gobierno y de la sociedad para cumplir con la deuda social que tiene el Estado con los sectores más vulnerables, los que sufren "la inequidad, la pobreza y la desigualdad", tal como lo marcó el arzobispo de Buenos Aires Mario Polí en su homilía de hoy en la Catedral metropolitana.

En su homilía por el 25 de Mayo, el cardenal primado de Argentina marcó que "buena parte del pueblo no tiene una vida digna", y advirtió que "dolorosamente" los argentinos aprendieron que "la inequidad genera violencia" al tiempo que habló de la "deuda social" y dijo que dio un mensaje de esperanza al expresar que "no puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien".

El Presidente también señaló en su balance con la prensa que Argentina va "en el camino correcto" y que quiere "ser parte de este mundo", e hizo referencia al largo viaje que durante los últimos días lo llevó a Asia, y también a Ecuador, y del cual, dijo, aún no se recupera.

"En el día de la Patria, les digo que vamos por el camino correcto y que lo tenemos que hacer juntos, que no es la tarea de un Presidente, ni de un gobierno, ni de unos pocos, sino de todos", señaló.

Recordó a quienes llevaron adelante la gesta revolucionaria de Mayo, y dijo: "esos corajudos decidieron ser protagonistas, y eso es lo que de vuelta hoy se necesita en la Argentina, que cada uno sea protagonista y haga el mayor esfuerzo para que los que hacemos, lo hagamos cada día mejor, y así construir una sociedad y un país mejor".

"Cuando hacemos las cosas bien no sólo damos un ejemplo a los menores y a la familia, sino que transmitimos una actitud frente a la vida, y de eso se trata lo que estamos encarando hoy los argentinos, de hacer las cosas con otra actitud frente a la vida", destacó el mandatario, que llegó cansado de su larga gira asiática y de su última visita a Ecuador, donde sufrió "una descompensación por la altura", según él mismo explicó a su llegada de Quito, donde participó del acto de asunción de su par electo, Lenín Moreno.

Respecto a la gira asiática, Macri destacó "las ganas" manifestadas por sus interlocutores de "acompañar a la Argentina en esta nueva etapa".

"Juro que me hubiese gustado haber compartido la gira con ustedes, para que vieran el afecto que nos demuestra el mundo, y las ganas de acompañarnos en esta nueva etapa, y de ser socios de esta Argentina que vamos a construir entre todos", dijo el jefe de Estado, que permaneció unos minutos en el salón del Museo del Bicentenario.

Dijo que en el exterior admiran a la Argentina "no sólo por su fútbol, el tango, la carne, los vinos y los paisajes", sino también por la forma que tienen de relacionarse los argentinos, por ser gente "amigable".

"Me han dicho que quieren acompañarnos, y para ello necesitamos establecer relaciones en términos de largo plazo y compromisos que se cumplan y sostengan en el tiempo, fundamental para generar confianza", dijo.



Macri contó que les expresó a los mandatarios de los países que visitó que los argentinos aprendieron de lo que vivieron en las últimas décadas y que realmente quieren ser "confiables y previsibles".