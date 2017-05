Randazzo sobre la interna en el PJ: "hay que tener decisión para jugar este partido"

El ex ministro del Interior y Transporte participó este 25 de mayo de una reunión con la UOM

Florencio Randazzo, expresó su deseo de participar en las PASO del Partido Justicialista al pedir a dirigentes políticos y gremiales "tener la decisión de jugar este partido" pero "sin ver un enemigo en el otro compañero".

"Tenemos que tener la decisión de jugar este partido, con respeto, sin agresiones, sin ver un enemigo en el otro compañero", afirmó Randazzo en una reunión que ocurrió anteayer en la UOM pero trascendió hoy a través de la cuenta de Twitter del diputado Oscar Romero, quien subió a la red social un video en la que Randazzo les habla a los dirigentes presentes.

En la reunión, acompañan a Randazzo el ex precandidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez, el diputado Romero y el ex intendente de Quilmes y actual secretario de Relaciones Internacionales del gremio metalúrgico, Francisco "Barba" Gutiérrez.

La UOM ya dio su apoyo, a través de Antonio Caló, a la candidatura bonaerense de Randazzo.

El ex ministro de Cristina Kirchner dijo en la UOM que "el Gobierno está mal" y describió como analiza la situación del país: "El que tenía un trabajo informal, no lo tiene; el que tiene un laburo, tiene miedo de perderlo. Lo que vinieron a arreglar, no lo arreglaron, agudizaron".

Para Randazzo, hay "cada vez más déficit y cada vez más endeudamiento". También cuestionó la política del Gobierno en cuanto a las tarifas de servicios públicos. "Hablan de tarifas internacionales, con salarios de países subdesarrollados".