Lousteau confirmó que competirá por fuera de Cambiemos porque "lo han decidido otros"

El ex embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, confirmó hoy su decisión de competir en las elecciones legislativas de octubre próximo por fuera de Cambiemos, aunque aclaró que esa decisión "la han tomado otros", en alusión a la negativa del macrismo de confluir con el economista en un mismo espacio.

"Lo han decidido otros", dijo Lousteau, quien volvió a cuestionar la determinación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no dejarlo competir en una primaria de Cambiemos. Lousteau criticó, además, que el macrismo sume en una alianza porteña a la Coalición Cívica y a Confianza Pública, la fuerza de Graciela Ocaña, ex integrante del frente ECO, y no al radicalismo.

"Nos llama la atención que algunos espacios se sumen a Cambiemos, como la Coalición Cívica y Confianza Pública, y que otros partidos que estuvieron siempre en Cambiemos, como el radicalismo, no puedan estar", sostuvo el ex embajador, en declaraciones a la prensa minutos antes de participar, en el complejo Costa Salguero, de un locro patrio organizado por el radicalismo porteño como virtual lanzamiento de su candidatura.

Tenemos que valorar a nuestros próceres y construir una alternativa superadora. #EvolucionEnLaCiudad pic.twitter.com/fQK19e28OV — Martín Lousteau (@GugaLusto) 25 de mayo de 2017

En ese contexto, Lousteau volvió a reivindicar la utilidad de las PASO para dirimir candidaturas, porque -según dijo- "es la mejor vía que tiene una coalición para discutir sus matices". Por otra parte, el economista no descartó la incorporación del GEN, el partido de Margarita Stolbizer, al frente que lidera en la Capital. "Estamos conversando", sostuvo, al tiempo que desestimó la posibilidad de confluir con el Frente Renovador, de Sergio Massa.

"Son espacios distintos. El Frente Renovador tiene que dar una lección en la provincia de Buenos Aires", sostuvo y, aunque admitió tener diálogo con Sergio Massa, aclaró: "Ello no quiere decir que vayamos a confluir".

Consultado sobre la posibilidad de que Elisa Carrió decida declinar su candidatura en la ciudad tras los chispazos con el Gobierno a por su denuncia de que es víctima de un espionaje organizado por la número dos de la Inteligencia, Silvia Majdalani, Lousteau sostuvo: "Yo quiero que Carrió no se baje, quiero debatir con Carrió".