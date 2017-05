Solá confirmó que será candidato a diputado nacional por el frente Massa Stolbizer

El diputado nacional por el Frente Renovador Felipe Solá confirmó hoy que competirá en octubre para renovar su banca por la cámara baja, aunque indicó que aún no sabe en qué lugar de la lista se ubicará.

Luego de algunas diferencias internas que casi alejan a Solá del espacio que encabeza Sergio Massa, finalmente el ex gobernador bonaerense confirmó que será candidato del frente que integrarán junto a la referente del GEN Margarita Stolbizer.

"Argentina está mal pero nosotros queremos aportar a que mejore", dijo Solá a la prensa antes del inicio del acto organizado en un microestadio en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, y sostuvo que "no podemos pensar en la Argentina del futuro si no tenemos unión. Desde el gobierno no se trabaja para la unión de los argentinos".

"Estoy muy contento de que haya mucha gente. Es gente esperanzada, que ve otro camino. Hay una polarizacion que se quiere profundizar, que evita pensar y ser creativo. Hay que salir de esta polarizacion y mirar para adelante", instó Solá.