Peña en La Plata: “Cristina es el pasado”

El jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, visitó ayer nuestra ciudad en el marco de una reunión de Gabinete ampliada con el intendente, Julio Garro, y afirmó que a Cambiemos “no le preocupa” que la ex presidenta Cristina Kirchner sea eventualmente candidata en las próximas elecciones legislativas, porque “representa el pasado al que la gran mayoría no quiere volver”, aunque añadió que si la ex mandataria “cree que tiene algo para aportar, que lo haga”.

Tras una conferencia que brindó a los funcionarios locales junto a Garro y al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, en el teatro Coliseo Podestá, el funcionario nacional afirmó que la alianza gobernante sigue “representando la vocación de la mayoría de los argentinos de cambiar”.

“Si seguimos así, creemos que vamos a andar bien”, expuso el funcionario al referirse a las próximas legislativas y agregó que “no nos preocupa la posibilidad de que nadie se presente. Es bueno para la democracia la participación de todo ciudadano que así lo desee y si la ex presidenta siente que tiene algo para aportar, que lo haga, lo veremos en las urnas y en la campaña electoral”, manifestó.

Al mismo tiempo, destacó la “enorme tarea de transformación que se está llevando adelante en nuestra ciudad y el fortalecimiento de los equipos de gestión”.