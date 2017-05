“Estas amenazas me dan más fuerzas para continuar en el Club”

Al vicepresidente de Cambaceres le rompieron un vidrio del auto y le dejaron dentro una nota con frases como “sos boleta”, “andate” (de la institución) y “mercenario”

Sebastián Martinetti, vicepresidente primero de Cambaceres, hizo pública ayer a través de su cuenta de Twitter una nota con amenazas que encontró en el interior de su auto, que fue colocada allí por desconocidos después de destruir uno de los cristales del vehículo. En diálogo con este diario, el directivo confirmó que no es la primera vez que sufre ataques de este tipo y que denunció el hecho en la Comisaría 1ª de Ensenada. Además, dijo que no se trata de un episodio relacionado con la barra brava del Club, y le apuntó a un grupo opositor en la política de la institución que, según él, viene llevando adelante un “proceso de desprestigio en las redes sociales” en contra de su persona.

En cuanto al hecho, esto es lo que dice la nota que encontró Martinetti dentro del coche (escrita con una gran cantidad de errores ortográficos), al lado de la piedra con la que presuntamente fue destruido el mencionado vidrio: “Matinetti (por Martinetti) andate o sos voleta (por boleta). Hace 8 años que el mersenacrio (por mercenario) adentro del club sos vos, hijo de puta te bamos (por vamos) a matar. Estamos haci (por así) por tu culpa. Pagale a los jugadores. L.P.D.R.100%14”.

Como puede verse en la imagen, Martinetti también publicó otra nota que dice “Andate o sos boleta” junto a una bala y a un casquillo de otro proyectil, que corresponden a una amenaza previa que sufrió.

“A la madrugada me rompieron un vidrio del auto con un piedrazo y dejaron una nota con amenazas adentro”, le contó Martinetti a este diario en el inicio de la charla. Y agregó: “No es la primera vez que recibo amenazas. Por eso hice la denuncia en la Comisaría 1ª de Ensenada para que esto quede asentado”.

En la continuidad de la charla, el vicepresidente primero de Cambaceres aseguró: “Me parece que esto es algo orquestado, es parte de un proceso de desprestigio que lleva adelante en las redes sociales un grupo opositor (de la política del Club). Esto no fue un robo, porque no se llevaron nada”. Y añadió: “Al auto anterior que tenía le rompieron tres veces los vidrios. Y ahora esto. Entonces me cansé y, más allá de la denuncia, decidí hacerlo público”.

En tanto, Martinetti confirmó que estas amenazas que viene recibiendo le dan más ganas de seguir en el Club, que afrontará próximamente una renovación de autoridades. “El actual mandato en el Club termina el 30 de junio, pero hay noventa días para llamar a elecciones. Y si bien pensaba seguir colaborando con el Club, pero desde otro lugar, no en un cargo como éste, las amenazas que sufrí me dan más ganas de seguir y de ir a elecciones si se presenta otra lista. Siento que con lo que pasó, como se dice en la calle ‘me mojaron la oreja’. Y eso me da más fuerzas para continuar y demostrarles a estos cobardes que no les tengo miedo y que voy a seguir trabajando por el Club”, concluyó.