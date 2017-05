Una restricción perimetral para Centurión por violencia de género

La medida fue dictada por el juzgado Nº 3 de Quilmes. El abogado de Melina Tozzi pidió la detención del futbolista

Centurión, cada vez más complicado por las presuntas agresiones a su ex pareja. Ahora le dictaron una restricción perimetral - WEB

El juzgado N° 3 de Quilmes dictó una orden de restricción perimetral para Ricardo Centurión, el jugador de Boca, luego de que su ex pareja, Melina Tozzi, lo denunciara por violencia de género.

La medida fue definida por el juez Marcelo Javier Goldberg y es por tiempo limitado, mientras la Justicia determina si la causa llega a juicio.

Tozzi denunció por lesiones y amenazas a Centurión, su ex pareja, en la Comisaría de la Mujer de Quilmes luego de que el miércoles 17 de mayo el delantero de Boca la tomara por el cuello mientras discutían en la puerta de su casa.

Según afirmó la mujer de 30 años, el jugador “tiene problemas con el alcohol” y que el episodio del pasado miércoles significó “un punto final”, al ser entrevistada por los medios.

“Siempre que toma él se pone violento. Cuando no toma es una excelente persona”, aseguró la mujer que espera el avance de la causa a cargo de la Unidad Fiscal N° 10 de esa localidad bonaerense.

La mujer indicó que tras esa agresión, el último sábado se presentó en el boliche donde ella trabaja: “Yo lo tomé como una provocación. Discutimos y me agredió de nuevo. Lo único que quiero es seguir con mi vida. Su mamá me amenazó por teléfono, me mandó mensajes de audio que ya tiene la Justicia”.

Boca tiene prácticamente decidido no renovar el contrato de Centurión a raíz de los escándalos que viene protagonizando

Desde que el caso tomó estado público la joven no volvió a hablar con Centurión: “Me mandó mensajes pidiéndome perdón pero no le contesté”, expresó Tozzi, quien es madre de un niño de 10 y una niña de 4 años, e indicó que le otorgaron un botón antipánico y los teléfonos celulares de los patrulleros de la zona para que se contacte ante cualquier situación de violencia.

“Yo no digo esto del alcohol para escracharlo, sino porque sé que necesita ayuda, es una excelente persona pero tiene un problema que él reconoce, de hecho a mí me dijo que estaba con un tratamiento psicológico en Boca”, agregó la ex pareja del jugador que se inició en las divisiones inferiores de Racing.

En el acta de denuncia, la mujer manifestó que tenía una relación con el jugador desde hacía más de un año y que ella decidió interrumpir debido a las reiteradas infidelidades, lo que fue resistido por Centurión, y que se decidió a realizar la denuncia después del última sábado cuando se presentó en su trabajo.

En tanto el entrenador del equipo Xeneize, Guillermo Barros Schelotto, afirmó que “estamos en contra de cualquier hecho de violencia”.

“Hay temas que tienen que ver con mi responsabilidad que es el tema del entrenamiento, la concentración y los partidos, y en esos aspectos el equipo se ha comportado muy bien; luego hemos tenido algunos problemas fuera del club en el plano privado que no debieran suceder cuando uno representa a esta institución o a cualquier otra del fútbol argentino”, afirmó el director técnico.

“Lamentablemente han sucedido, desde la parte humana acompañamos y tratamos de solucionar cualquier evento que nos llegue a suceder y en este caso por naturaleza estamos en contra de cualquier hecho de violencia. He hablado algo con Ricardo hoy (por ayer) y nos debemos una charla para más adelante”, agregó el Mellizo.

En septiembre de 2016, el futbolista ya había protagonizado un escándalo al chocar con su auto de alta gama, y luego fue filmado en aparente estado de ebriedad en dos oportunidades, una en un boliche y la otra en una concentración en febrero de este año.

Por todas estas cuestiones, en Boca tiene prácticamente decidido no renovar contrato con el jugador, un tema que fue muy debatido ayer por los hinchas Xeneizes en las redes sociales.

En tanto, el abogado de la ex pareja de Centurión pidió en las últimas horas la detención del jugador por las presuntas agresiones denunciadas.