Elisa Carrió rechazó ruptura en Cambiemos: “No hay razones”

Guiño a Macri aunque insistió en que la persiguen

| Publicado en Edición Impresa

La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI y socia fundadora de Cambiemos Elisa Carrió puso paños fríos y negó una ruptura en el frente gobernante al advertir que “no hay razones para romper la coalición” y aclaró que su vínculo con el Gobierno “no podrá ser alterado por más diferencias” que puedan surgir.

Pocas horas después de advertir que “no” sabe “qué” hará si el presidente Mauricio Macri “sigue sosteniendo” a la número dos de la inteligencia nacional, Silvia Majdalani, a quien acusó de perseguirla, Carrió resaltó que su relación con el jefe de Estado y la Casa Rosada “es la más sincera que haya tenido jamás en algún espacio político”.

contenida

“Somos un gobierno abierto y democrático, acá no hay estalinismo como hubo antes. Nunca me sentí tan contenida y escuchada como con este Presidente”, sostuvo en un comunicado y calificó de “excelente” la relación que mantiene con Macri.

Luego de pedir públicamente la “destitución” de la funcionaria de la AFI a través de una radio porteña y afirmar que aguardaba una “decisión presidencial” en tal sentido, la legisladora envió un texto en el que bajó el tono: “Mi vínculo y el de la Coalición Cívica con el Gobierno no podrá ser alterado por más diferencias que podamos llegar a tener”.

“Soy socia y parte del gobierno de Cambiemos y mi relación con Mauricio Macri es excelente”, subrayó Carrió y agregó: “Me siento responsable y de ninguna manera hay razones para romper esta coalición”.

En el comunicado, además, reclamó a la Justicia que avance en la investigación de su denuncia por el “manejo fraudulento del dinero de los jubilados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS”, que presentó ayer contra los ex funcionarios kirchneristas y hoy diputados, Axel Kicillof y Diego Bossio. “Es un escándalo que se hayan utilizado fondos públicos para hacer negocios privados”, planteó.

SOBRE DE VIDO

En los últimos días, la diputada de la CC-ARI reforzó sus cuestionamientos y hasta acusó a un sector del gobierno de “proteger”, dijo, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y le reclamó al Presidente que la “defienda” en las denuncias que realiza. “Siempre me defiendo sola. Estoy cansada, tengo cansancio de la podredumbre, porque me la paso limpiando hace 20 años. Limpio un poco... y más mugre, y hasta los honestos se enojan con uno”, había señalado el pasado lunes.

Durante su trayectoria política, Carrió pegó el portazo en más de una oportunidad: se fue del bloque de diputados de la UCR durante el gobierno de la Alianza, creó el movimiento ARI pero luego lo convirtió en el partido de la Coalición Cívica y en 2014 rompió el frente UNEN para acordar con Macri y el radicalismo y finalmente conformar Cambiemos.

Desde el inicio de la gestión del Presidente, la diputada se opuso abiertamente a las designaciones de Majdalani y Gustavo Arribas en la AFI e incluso presentó un proyecto de disolución de la Agencia Federal de Inteligencia proponiendo la creación de una Agencia contra el Terrorismo.

También rechazó la designación de Ricardo Etchegaray al frente de la Auditoría General de la Nación, pidió la revisión del ajuste de tarifas de gas y electricidad, y citó al Ejecutivo al Congreso a dar explicaciones por la declaración conjunta con Gran Bretaña por Malvinas, entre otras cuestiones.