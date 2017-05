El joven abogado platense que jugará en “las ligas mayores” de los Derechos Humanos

AUDIO. - Antes de partir a Washington, el letrado de 22 años contó que fue lo que lo motivó a postularse a la OEA y habló sobre su misión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Haber sido elegido me causó una gran satisfacción” dijo el egresado de la UNLP

Su nombre es Ezequiel Scafati y además de ser platense y recibirse con honores en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata fue uno de los seis aspirantes que eligió la OEA entre 14.000 profesionales que se presentaron a la convocatoria que realizó el organismo internacional hace poco más de seis meses.



Con 22 años el joven platense ya está preparando los últimos detalles para dejar la Ciudad por al menos dos meses y tomar el vuelo que lo depositará en la ciudad de Washington en donde se desempeñará como funcionario de la oficina de admisibilidad de peticiones provenientes de Latinoamérica sobre Derechos Humanos de la OEA.



Así lo dio a conocer Ezequiel en una entrevista que ofreció a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA , en la que brindó detalles de cuál será su labor en este organismo una vez que llegue a Estados Unidos. Como explicó el joven, trabajará en esta dependencia ubicada a metros de la Casa Blanca junto a otros seis compañeros también provenientes de paíse latinoamericanos.



Su misión, según explicó será darle curso a los distintos pedidos sobre Derechos Humanos que llegan desde distintos puntos de América por lo que deberá emplear todo lo aprendido durante su formación en la alta casa de estudios de la Ciudad.



Sobre este aspecto Ezequiel apuntó que hay una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de examinar un caso. Entre ellos se debe tener presente que para que un pedido pueda ser examinado en instancias superiores, deberá antes cumplir con una serie de requisitos que se remiten al sistema jurídico del país del que proviene.



“Mi función será preparar borradores sobre las peticiones que entran sobre Derechos Humanos y corroborar el cumplimiento de los requisitos que requiere la admisibilidad. Para que una petición pueda ser viable, no tiene que haber pasado por otros organismos judiciales que puedan llegar a pedir el mismo caso. Además se exige que se hayan agotado los recursos internos del país es decir, que hayan llegado a la Corte Suprema de Justicia o un organismo equivalente” comentó Ezequiel .



Pero además de estudiar los requisitos la lupa también se pone en los casos de excepción que se pueden dar en ciertos países en los que no esté garantizado el buen funcionamiento del sistema judicial. “Por ejemplo en los casos en los que se han cometido otras violaciones de derechos humanos, o una persona a la que se le nieguen los recursos o que estos no sean efectivos,. ni se le den curso. Un caso puede ser un habeas corpus al que no se le de tratamiento” señaló. Y añade “los recursos que se deben agotar deben ser efectivos existentes y adecuados”.



Al ser consultado por lo que lo motivó a postularse a esta pasantía, sostuvo que fueron los derechos humanos, un concepto que, según apuntó, “son una bandera muy transversal que se aplican a cualquier disciplina del derecho”. “Cualquier estudiante de derecho lo ve (la convocatoria a la OEA) como algo muy grande y con mucha expectativa. Haber sido elegido me causó una gran satisfacción” dijo el egresado de la UNLP.