Frente a Macri, y en el tradicional Tedeum, Poli dijo que "la inequidad genera violencia"

"No puede haber realidad social que no pueda ser cambiada para bien", aseguró el arzobispo de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó que "la inequidad genera violencia" y, si bien valoró las estadísticas oficiales al referirse a la pobreza en el país, subrayó que "los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias" y afirmó que "nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo".

Al encabezar la homilía en el marco del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, y frente al presidente Mauricio Macri, quien finalmente pudo participar de la ceremonia tras la descompensación sufrida ayer en Ecuador, Poli recordó que "no puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien", y pidió "dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos", reconociendo que muchos puedan pensar que "no hay motivo para una fiesta patria cuando buena parte del pueblo no está invitado", porque "carece" de las condiciones "para una vida digna".

El presidente Mauricio Macri ingresó a las 10hs. a la Catedral metropolitana acompañado por la primera dama Juliana Awada y todo su gabinete, y tras colocar la ofrenda floral donde yacen los restos del General San Martín, participó del tradicional Tedeum con motivo del 25 de Mayo.