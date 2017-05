En toda Gran Bretaña rindieron homenaje a las víctimas de Manchester

Hubo un minuto de silencio en espacios públicos y edificios gubernamentales para recordar a los 22 muertos y 64 heridos por el atentado del lunes

En todos los edificios y organismos públicos del Reino Unido se llevó a cabo hoy un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado en el Manchester Arena, tras el show de la cantante estadounidense, Ariana Grande.

En la ciudad de Manchester, el alcalde de la ciudad Eddy Newman junto a otros funcionarios se unieron a una multitud en la plaza de Santa Ana.

Según algunos testimonios, el minuto de silencio en la Plaza de esa ciudad fue muy especial.

Al grito de "Vamos, Manchester", que fue seguido de aplausos, la gente se unió a una mujer que comenzó a cantar "Do not Look Back in Anger", de la banda británica Oasis formada en Manchester.

En tanto, las banderas de los edificios del gobierno permanecerán a media asta hasta esta noche, al tiempo que en Londres también se vieron distintos homenajes a las 22 personas que fallecieron en el atentado.