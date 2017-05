El Papa le envió a Milagro Sala una carta donde le desea que se resuelva todo pronto

| Publicado en Edición Impresa

El papa Francisco le envió una carta a Milagro Sala, detenida en Jujuy, en la que manifestó que espera que su situación se resuelva “bien y pronto” y dijo comprender el “dolor y sufrimiento” de la dirigente social, informó ayer la organización Tupac Amaru.

El Pontífice respondió con la carta manuscrita a otra que le envío Sala transmitiéndole que era víctima de “hostigamiento” en su lugar de detención, y fue recibida el miércoles por la dirigente en la unidad penal del barrio jujeño de Alto Comedero.

“Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, sostuvo el Papa.

“Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí”, le pidió el Pontífice.

“Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide”, concluyó Francisco.

El Papa remitió la carta el 5 de mayo pasado y llegó al penal jujeño tras ser girada por correo diplomático a través de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

La Tupac Amaru informó en un comunicado que Mirta Aizama, integrante de esa organización social, también recibió en el penal de Alto Comedero una carta enviada por el Papa.

“Me ha emocionado mucho que (Francisco) nos tengan en cuenta”, expresó Sala, quien el 30 de este mes cumplirá 500 días de detención.

“Con lo que sucede en Brasil y en Venezuela, que el Papa piense aún así en nosotras es muy admirable”, agregó Sala, según el comunicado de la organización social. En febrero de 2016 el Papa envió un rosario bendecido a Sala, un gesto que causó revuelo político y obligó a referentes eclesiásticos a justificarlo.