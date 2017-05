Alfonsín sobre candidatura de Manes: "los candidatos de la UCR los elige el radicalismo"

El diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín aclaró hoy que "los candidatos del radicalismo, sean los que fueran, los elige el radicalismo, no el PRO", en medio de la definición de las postulaciones hacia octubre.

Alfonsín realizó estas declaraciones a propósito de la candidatura del neurocientífico Facundo Manes como diputado en la provincia de Buenos Aires para la lista de Cambiemos, donde el radicalismo también quiere aportar a sus figuras.

"Salvo que no me hayan dicho la verdad, hasta ahora nadie en el partido ha propuesto nombres. Para verificar si lo que digo es cierto o no, pregúntenle al presidente de la UCR de Buenos Aires, Daniel Salvador", explicó Alfonsín en un comunicado.