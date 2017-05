Abuelos musculosos y sexys, una moda que suma nuevos casos

Fisicoculturistas que pasaron los 60 y hasta un modelo de 81 años forman parte del fenómeno

Se sabe que la figura del abuelo como un viejito de pelo blanco jugando a las bochas o de la abuela tejiendo sentada en un sillón es en gran medida parte del pasado, pero en los últimos días los casos de fisicoculturistas que pasaron los 60 y lucen sus músculos en las redes sociales y hasta de un modelo de 81 años que es furor en las pasarelas, por dar sólo dos ejemplos, ponen al descubierto una tendencia que va más allá de los abuelos activos y vigentes y que, edades al margen, los ubica como figuras sexys y deseadas.

Aunque cada uno con sus particularidades y diferencias, se trata de casos que están alterando las estructuras de la industria de la moda y, según algunos, expandiendo los cánones tradicionales de belleza en favor de una imagen más real, en búsqueda de diversidad, inclusión, respeto y aceptación por el otro.

“Cada caso es un universo aparte -aclara el especialista en gerontología Ismael Rigueño- pero que un adulto mayor pueda participar de un desfile de modas me parece tan alentador e inclusivo como que lo hagan las llamadas modelos extra large”.

En esta tendencia el caso más llamativo que aparece es el de Deshun Wan, quien a los 81 años desafía todos los prejuicios, promueve un estilo de vida saludable e invita a repensar sobre los estándares de belleza establecidos. Hace poco, Wang decidió filmar un breve video donde describe momentos de su vida y su llegada a las pasarelas: “ Mi nombre es Deshun Wan. Muchos me conocieron a partir de una pasarela. Algunos me dicen el abuelo más guapo o que soy una sensación de Internet. ¿Pero saben qué? Para estar listo para este día, me he estado preparando por 60 años. A los 24 fui actor de teatro. A los 44 comencé a aprender inglés. A los 49 armé mi propia compañía de pantomima. Luego fui a Beijing, donde no tenía nada, empecé de cero. A los 50 comencé a ir al gimnasio. A los 57 volví a los escenarios, inventé una nueva manera de interpretar el arte, las “esculturas vivas”. A los 70 me involucré en hacer ejercicios. A los 79 hice mi primera pasarela. Cumplí 80 y aún tengo mucho más para dar...”.

Otro caso que circula por estas horas en las redes es el de Robbie Robinson (64), también conocido como “el Prínicpe negro” y quien en sus viejas épocas supo ser el fiel compañero de Arnold Schwarzenegger. Ahora, lejos de mantenerse alejado del gimnasio, Robinson sube a Instagram fotos y videos de su escultural cuerpo. Y no es el único: como él también lo hacen el fisicoculturista Andreas Kahling (76) o Jeffrey Life, quien a los 72 años también se enorgullece de sus músculos.

Claro que el fenómeno no es sólo masculino. A los 60 años, por caso, la modelo francesa Yazemeenah Rossi no perdió la sensualidad y lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde tiene 116 mil seguidores y admiradores apasionados de su sexy figura.