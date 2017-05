No es cuento: el comisario que da pelea con la pluma

Juan Angel Claure, el titular de la comisaría 10ma. de City Bell, acaba de presentar su obra en la última Feria del Libro

| Publicado en Edición Impresa

“Por lo que dice la ley, yo no soy escritor. A mí me gusta llevar un mensaje con lo que escribo”. Con esa frase se presenta Juan Angel Claure quien despunta el vicio de la escritura. Y esa pasión por contar historias lo llevó a escribir un libro de cuentos, que acaba de presentar en la Feria del Libro que el pasado domingo cerró en La Rural de Palermo.

La historia de Claure tiene ricos matices. Fue seminarista de los Salesianos, por lo que estuvo internado y estudió para ser sacerdote. Pero la vida lo llevó para otro lado. Se topó con el servicio militar obligatorio y ahí sintió que lo suyo tenía que cambiar de rumbo. Y por eso se metió en la Policía, donde lo ascendieron a comisario -más allá que ya se encontraba a cargo de la Comisaría 10ma.-. Como si fuera poco, materializó “Arx, la fortaleza”, este cuento que, según él, “es para chicos de 9 a 15, pero con un mensaje para grandes”.

El mismo confiesa que siempre le gustó escribir y que sus amigos le pedían que les escribiera las cartas de amor para sus novias, aunque el inicio de su pasión arrancó “en la secundaria de 9 y 38, donde un profesor me incentivó a que escribiera cuentos. Escribí uno y lo dejé archivado en un cajón. Después una amiga de la Policía tenía un problema, le mandé una carta y me preguntó si yo escribía. Le dije que había escrito un cuento en la secundaria y se lo dí. Le gustó y me incentivó a darle forma. Lo compaginé y lo mandé a capital federal a corregir. El corrector, que trabajó en lugares importantes, me dijo que primero iba a verlo y si realmente no tenía ni pie ni cabeza no me lo corregía. Y pasó la prueba. Eso me animó mucho”.

¿De qué trata “Arx, la fortaleza”? El propio comisario lo explica mejor que nadie: “Se trata de un pueblo con un líder, que así debe ser el que tiene que tener toda sociedad, que entienda que ser líder es dar un servicio, no manejar todo. Es un sirviente del ciudadano. El mal va a llegar a este pueblo y quiere encarar al líder. Y cuando el líder cae, también cae el pueblo. Después las personas que menos creemos terminan por salvar al pueblo y al líder. El mensaje es que la felicidad existe, está presente, pero nosotros consideramos que puede ser un sueño. Muchos intentan destruir esa alegría. Queda la idea de que efectivamente sí podemos ser felices”.

Su pasión arrancó “en la secundaria de 9 y 38, donde un profesor me incentivó a que escribiera cuentos. Escribí uno y lo dejé archivado en un cajón”

También considera que “ser líder es un servicio, y pasa por el fin último del hombre que es ser feliz” y cuenta que “yo oculté que fui seminarista en la secundaria por los prejuicios que tenía. Hasta que una maestra me deschavó y me quería matar. A muchos de los chicos más vagos les tenía respeto, me sentía inferior. A partir de que se supo eso, uno de ellos se acercó y me habló, y me dí cuenta que el equivocado era yo. La idea es llevar ese mensaje, decirle a la sociedad que hay que decir lo que uno piensa, que hay que ser buen compañero, que hay que trabajar y eso cambia las cosas. También de eso trata el cuento”.

Lo cierto es que la historia del comisario-escritor no quedará ahí porque ya prepara un segundo libro. “Es una segunda parte del cuento. Un cuento más largo que muchos me dicen que es más para una novela”, adelanta y agrega sobre cómo seguirá la historia que “el mal siempre está, va a seguir atacando. Estaremos prevenidos porque buscará otros aliados para seguir destruyendo ese pueblo. Aún en el peor lugar hay un sobreviviente, y quiere decir que siempre hay algo que puede salvarnos”.

Claro que esta historia del bien y del mal está muy relacionada con lo que día a día tiene que enfrentar Claure, quien nunca quiso ser policía ni militar. Incluso estuvo del otro lado, predicando el evangelio. “La sociedad muestra a un policía que golpea, reprime, y eso es todo lo que yo no quería ser. El servicio militar obligatorio me ayudó porque descubrí que ahí adentro había gente que arriesgaba su vida por mí, y era tan normal como yo. Todos los que cumplen una función son fruto de la sociedad. Si hay mala policía es porque la sociedad no lo formó bien. Los maestros, el cura, la familia, absolutamente todos formaron a ese policía y si le erró, le erró la sociedad”.

Cuando sintió ese “cachetazo”, y que en la Fuerza podía brindar un servicio igual que en cualquier lado, a los 24 años decidió hacer carrera en la Policía Bonaerense. Hoy es el flamante comisario de la 10ma, un comisario al que le gusta escribir y que combina su pasión por las letras con la otra: llevar un mensaje para que toda la sociedad pueda vivir mejor y en paz. Porque, en definitiva, ese es el fin que persigue Juan Angel Claure.