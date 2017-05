Para la Juventus, “Dybala no tiene precio”

El director general del Juventus, Giuseppe Marotta, consideró que el talentoso argentino Paulo Dybala "no tiene precio" y que el club "tiene la intención de realizar un largo trayecto" junto a su delantero.



Marotta dijo además que el Juventus incorporó en los últimos años a jugadores como el alemán Sami Khedira o el brasileño Dani Alves para que transmitieran su mentalidad ganadora al club, en una entrevista difundida este viernes por el diario "Tuttosport".



"En el nuevo contrato de Dybala hemos tenido en consideración el crecimiento del futbolista. Habrá una serie de actividades comunes con el objetivo de realizar un largo trayecto juntos. Paulo no tiene precio", afirmó.



Marotta explicó además que no va a poner cláusulas de rescisión en los contratos de sus futbolistas porque las considera como algo que perjudica al club.



"El valor de un jugador se mide en el momento de su venta. Tres años antes de vender a (el francés, Paul) Pogba hubiera dicho que valía 60 millones, en cambio le vendí por 110. La cláusula es una locura, nunca la pondré", explicó.



"Te pone en una posición de debilidad, no es una ventaja", agregó.

El director general de los turineses consideró además que el argentino cuenta con valores fuertes que le permitieron llegar a ser un campeón.



"Cuidado, para que un jugador sea un campeón tiene que compaginar la calidad técnica con los valores humanos, como le ha pasado a Dybala. El talento hoy no es suficiente", aseguró.



Por lo referido al camino que llevó al Juventus hasta la final de la Liga de Campeones del 3 de junio en Cardiff (Gales) contra el Real Madrid, Marotta informó de que Khedira, Alves y el croata Mario Mandzukic tuvieron un papel significativo.



"Nos faltaban mentalidad y experiencia. Las logramos por un lado con el crecimiento de los jugadores que ya teníamos y por otro con la llegada de Khedira, Alves y Mandzukic, que esa mentalidad ya la tenían bien fuerte", afirmó.