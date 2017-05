Vecinos de City Bell se reunieron por los robos en las escuelas 

Junto a autoridades policiales, padres y frentistas de la zona mantuvieron una reunión este viernes orientada a discutir el problema que afecta a alumnos de escuelas de la zona que vienen sufriendo persistentes asaltos a la salida de los establecimientos.

Frente a este panorama de inseguridad, los asistentes a la mesa de diálogo que se desarrolló en el SUM del Colegio Estrada, situado en Diagonal Jorge Bell entre Cantilo y 15, también se abocaron a proyectar un plan de acción que permita ponerle freno a la ola de robos que viven los adolescentes.

Según describieron, “los hechos de inseguridad están acechando a niños y adolescentes de City Bell. Hay grupos de jóvenes que no quieren salir con sus amigos a caminar por Cantilo. A otros los escuchamos decir que prefieren no asistir a Educación Física en campos de deportes. No quieren ir a pasar un rato a la Plaza Belgrano. Hablan de persecuciones, de asaltos”.