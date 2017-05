¿Quién frena la ola de robos salvajes en la Ciudad? Crece la preocupación

En la última semana se repitieron asaltos sangrientos en varios puntos de La Plata

Si hablamos de “Tiempos Violentos”, podemos referirnos a la película estadounidense dirigida por el cineasta Quentin Tarantino, en 1994, que supo cosechar numerosos premios y reconocimientos. Pero también sirve para hablar de la situación actual de la seguridad en La Plata, con episodios delictivos cada vez más brutales y a los que nadie le pone un freno.

Sólo en esta última semana se puede mencionar el salvaje asalto perpetrado a un vecino en su casa de La Loma, cuya madre, al verlo golpeado y totalmente ensangrentado, sufrió una descompensación que, horas después, la llevó a la muerte (ver aparte). O el ataque registro dentro de un micro de la Línea Este, en 90 y 117, donde golpearon al chofer y apuñalaron a un pasajero que intentó defenderlo. O el asalto en el domicilio de una jueza correccional platense, a la que dejaron maniatada. O el hombre que terminó apuñalado en una vivienda de 4 bis y 81, también por un robo.O el ingeniero agredido en 74 entre 120 y 121. O el peluquero desfigurado en su local de 82 entre 20 y 21 (ver aparte).

Claro que, si vamos unos días para atrás, hay que mencionar el asesinato de un vecino del barrio San Carlos por su moto o el de un quintero de Abasto acribillado a balazos por unos pocos pesos y el de un jubilado de 84 años, al que le pegaron varios cuchillazos.

Dentro de este preocupante contexto, en estas horas recientes se conoció el terrible asalto al matrimonio conformado por Roque Romano (93) y Mafalda Delgrosso (86) en su casa de 142 y 61, en Los Hornos.

Como lo reflejó este diario en su edición de ayer, tres delincuentes se colaron en esa vivienda en la madrugada del jueves, cuando la pareja y su hijo de 60 años se hallaban durmiendo.

A punta de pistola y bajo constantes amenazas de muerte, los intrusos se mostraron por demás violentos, al punto que castigaron físicamente a los abuelos con culatazos y a su hijo, además, le pegaron una furibunda trompada, que le dejó una visible marca al lado de su ojo izquierdo.

Pero recién se fueron de ese domicilio cuando lograron alzarse con un suculento botín.

Las propias vícimas admitieron que les sacaron “entre 70 mil y 80 mil pesos en efectivo, equipos de pesca, dos rastreadores GPS, una filmadora, celulares, abundante cantidad de ropa, calzados y una máquina para cortar el pasto”, entre otras pertenencias.

En la tarde de ayer, Pascual Antonio Romano (60) calculó que “entre dinero y objetos de valor se llevaron más de 250 mil pesos”.

“DOLORIDOS Y ANGUSTIADOS”

Pascual se excusó por no querer exponer a sus padres a la requisitoria periodística, afirmando que “ellos están muy mal, quedaron todavía doloridos y además bastante angustiados”.

“Me enteré que habían también golpeado a mis padres cuando los ladrones se fueron, ya que nos tenían en cuartos distintos”, consignó.

Luego citó que “primero me taparon la cara con una gorra, pero después uno de los delincuentes le dijo al otro que me cubriera la cabeza con una campera `no ves que nos puede reconocer` le reprochó”.

Pascual relacionó esa frase con otra que había escuchado su madre y que daba a entender que “al menos uno de ellos pudo haber estado en el robo que tuvimos en casa otro 25 de mayo, pero de hace tres años”. Y reveló que los asaltantes “hasta tomaron gaseosas y un licor” antes de darse a la fuga.