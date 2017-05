Macri, en campaña, con un guiño al peronismo

Se mostró junto a Martín Insaurralde y citó al General

El presidente Mauricio Macri inauguró ayer un tramo del viaducto de Puente La Noria, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en donde citó al fundador del Justicialismo, Juan Domingo Perón y aseguró que con mayor consumo, “nos vamos a ir todos para arriba”.

“Como decía el General, que cada argentino contribuya produciendo lo que consume”, planteó Macri en un breve discurso, tras inaugurar la mano a Provincia del viaducto, que conecta el partido de Lomas de Zamora con la capital federal, y en donde resaltó estar llevando a cabo “el plan de infraestructura más importante de la historia”.

El jefe de Estado, luego de que la ex presidenta Cristina Fernández dejara entrever la posibilidad de ser candidata a legisladora en octubre, afirmó: “Estamos transitando el camino correcto, el del hacer, y el de decir la verdad”.

“Construir un país se trata de que cada argentino se esfuerce por dar lo mejor que tenga de sí. Como decía el General, que cada argentino por lo menos contribuya con lo mismo que consume. Yo digo que con más de lo que consume, y eso va a hacer crecer al país, y nos vamos a ir todos para arriba, y va a haber más oportunidades de progreso para todos”, pregonó el mandatario.

Macri exaltó que “este tipo de obras generan trabajo del bueno, no clientelismo que no contribuye a nada, sino del que aporta al resto de la sociedad; esta obra tiene que ver con recuperar la fe en que las cosas se pueden hacer”.

El jefe de Estado apuntó que “vinimos acá apenas comenzamos el gobierno y licitamos la obra con Martín (Insaurralde). Dijimos que la primera etapa se puede terminar en menos de 15 meses y la segunda en 18, contra los 24 meses originales que nos habían prometido y no se habían cumplido”, criticó, en referencia al kirchnerismo.

“Un vecino me dijo: ‘esta obra estuvo parada un montón de tiempo. Yo no soy ni kirchnerista ni macrista, lo que quiero es que como vecino me cumplan’, y eso estamos haciendo”, destacó el Presidente, quien señaló que, con el nuevo tramo, se agiliza en 40 minutos el tránsito por el lugar.