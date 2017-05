Scioli llamó al PJ a "hacer un esfuerzo para ofrecer una alternativa política"

El vicepresidente del Partido Justicialista, Daniel Scioli, llamó hoy al peronismo a "hacer todos los esfuerzos para poder ofrecer a la sociedad argentina una alternativa a esta agenda de ajuste" en las próximas elecciones y advirtió que "no se trata de ir a ocupar un cargo legislativo".

En diálogo con radio Diez, Scioli destacó el posicionamiento de la ex presidente Cristina Fernández y señaló: "¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de anteponer un interés superior frente a cualquier aspiración personal?".

"Tenemos una enorme responsabilidad, no podemos ser indiferentes, no se trata de ir a ocupar un cargo legislativo, sino de dar respuesta a una demanda de la sociedad que pide defiéndannos", añadió el ex candidato presidencial del kirchnerismo.