"Lo probable es tener DT antes del final de torneo"

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, manifestó que muy posible que el nuevo entrenador llegue después del partido ante Banfield, ya que hay algunas conversaciones avanzadas aunque no dio nombres.

"Lo más probable es que tengamos el técnico antes del final del campeonato", destacó el pope albiazul en diálogo con La Redonda.

Aunque no dio nombres: "lo que tenemos en claro qué es lo que queremos, pero se hace dIfícil que aparezca el nombre. Algunos están trabajando y otros esperan otras propuestas. Definido no tenemos nada".

Además, reconoció que hay algunos nombres avanzados que trabajan afuera del país: "algunos sorprendieron en entrevistas para bien. Pero por ahí no es el momento. Hay algunos que trabajan fuera del país y están a la espera de volver. Estamos en buenas charlas y encaminados. Queremos una buena respuesta y que coincida con lo que queremos nosotros".

Descartados Guede y Torrente

Pero descartó los nombres de Javier Torrente y Pablo Guede:

"Tenemos entendido que Torrente se queda en México y está descartado".

Mientras que aseguró que "con Guede no hablamos, no lo tengo en cuenta".

Respecto a si hablaron con entrenadores que están con trabajo fue tajante y le tiró un palo a Alfaro: "valoramos que no hable con nosotros un técnico que está con trabajo. Se podrá hablar con un allegado pero no con el técnico. Porque tuvimos un técnico que se sentó a hablar con dos clubes y a mi no me gustó".

Y cerró, respecto al ex DT: "siempre se habló de respetar los contratos y no nos gustó que se fuera antes".