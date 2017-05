La Comisión Interamericana de DDHH cerró su paso por la Argentina con una visita a la ex ESMA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró hoy su visita al país en el marco de su 162 Periodo Extraordinario de Sesiones, con un recorrido por la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), del que también participaron funcionarios y ex detenidos desaparecidos. La visita al ex centro de detención que hoy funciona como museo de la memoria se hizo en coincidencia con la emblemática visita que realizaron enviados de la CIDH, en 1979, durante la última dictadura militar.

Durante la visita a la ex ESMA, que comenzó pasadas las 9, estuvieron ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos nacional, Claudio Avruj, su colega bonaerense, Santiago Canton; y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; ex detenidos durante la dictadura y otros dirigentes.

"A 38 años de la visita del 79, la CIDH vuelve a caminar por el Casino de Oficiales de la ex ESMA en Argentina", destacaron los comisionados, quienes señalaron que ese centro de detención fue "una pieza clave del plan de exterminio político de la dictadura cívico-militar en Argentina".

En el recorrido, las autoridades del organismos recibieron información de las 5 mil personas que pasaron por la ex ESMA, recorrieron el espacio de la memoria, escucharon el testimonio de sobrevivientes y nietos recuperados, y leyeron cartas que familiares de detenidos desaparecidos le enviaron a la Comisión durante la última dictadura.

Canton destacó que la visita de la CIDH a la Escuela de Mecánica de la Armada durante el gobierno de facto "fue el principio del fin de la dictadura"; mientras que los comisionados contaron que cuando vinieron a la ESMA en el 79, "los detenidos fueron trasladados y las pruebas de los crímenes de lesa humanidad borradas".

"La visita del '79 significó un logro para la relación de la sociedad civil argentina y la Comisión, nos emociona mucho estar acá", sentenció el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, durante una conferencia de prensa que brindaron en el edificio ubicado en avenida del Libertador 8151, como cierre de la visita.

El 162 Periodo Extraordinario de Sesiones comenzó el lunes en el hotel Sheraton de Retiro a cargo del presidente del organismo, mientras que también estuvieron Garavano, Canton, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Durante las sesiones, los comisionados trataron "la situación de los Derechos Humanos de las personas transexuales en Chile; los Derechos Humanos, encarcelamiento y políticas de drogas en Brasil; la institucionalidad de pueblos indígenas y afrodescendientes en Perú; la independencia judicial en Uruguay; la situación de Derechos Humanos de las personas migrantes en el Cono Sur; entre otros temas". Además, en el marco de su visita al país, el organismo brindó un seminario en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.